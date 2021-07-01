5 эффективных круп для похудения

Если вы решили похудеть, отличным помощником для этого станут – обычные крупы. К тому же, из них можно приготовить множество полезных, вкусных блюд и даже – есть после 18:00.
Редакция FoodOboz выбрала для вас 5 видов круп, которые будут эффективным инструментом в борьбе с лишними килограммами.
1. Гречка
Это беспроигрышный вариант завтрака, обеда и ужина для худеющих. Во-первых – она очень сытная и на долгое время дает чувство сытости, а во-вторых – ее можно быстро приготовить, достаточно всего лишь залить крупу кипятком и накрыть крышкой.
Если вы решите устроить хотя бы один разгрузочный день на гречке, результат не заставит себя ждать, на весах точно будет минус.
Не забывайте обязательно пить много чистой воды, а также травяного чая.
2. Овсянка
Самая быстрая крупа в приготовлении, при этом в ней большое содержание клетчатки, которая так необходима для очищения организма при похудении. Также она активизируем процесс пищеварения и очищения организма.
Для еще лучшего эффекта вам достаточно добавить в ней немного корицы, которая активизирует обмен веществ. Можно также подсластить ее медом, добавить свежие ягоды и фрукты.
3. Рис
Лучше всего потерю веса будет стимулировать – необработанный коричневый рис. Он очень полезный для организма, а если к нему добавить 1 чайную ложку кокосового масла, особенно в кипящую воду – это в разы уменьшит его калорийность из-за воздействия масла на крупу – оно меняет структуру крахмала.
4. Ячневая крупа
Ячневая крупа – очень ценный продукт, в ней много фосфора, который необходим для хорошего метаболизма, а также она понижает сахар в крови. Также она сытная, если съесть на завтрак – вы пару часов не будете чувствовать голод.
5. Пшено
Легкий, вкусный продукт, который способствует выведению жиров, токсинов из организма, при этом насыщает его магнием, калием, фосфором, серой и витаминами. Готовится крупа элементарно, достаточно всего лишь ее хорошо промыть, залить 3 стаканами воды и варить до готовности.
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