5 продуктов, которые были только в СССР

О еде СССР "ходят" целые легенды, кто-то утверждает, что продукты имели и вкус плохой и, такое же качество. Кто-то напротив заявляет, что это была лучшая еда, которая не сравнится по качеству с сегодняшней, особенно – консервы, соки, рыба.

Сегодня редакция FoodOboz предлагает вам узнать, какие же 5 продуктов из СССР считались самыми вкусными и имели наивысшее качество.

1. Сгущенное молоко

Этот продукт в СССРбыл абсолютно безопасным и даже – полезным. Главным ингредиентом было – исключительно натуральное молоко. Такое сгущенное молоко давали детям, беременным женщинам и мог есть спокойно каждый желающий.

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2. Пломбир

Все, кто помнят вкус настоящего советского пломбира утверждают, что оно имело совершенно потрясающий натуральный, молочный вкус и невероятный аромат, и если сравнивать с мороженным, которое сейчас – совершенно разные продукты.

К тому, советский пломбир был абсолютно "чистым" без грамма химии, добавок и красителей, что давало ему право называться абсолютно безопасным продуктом.

3. Консервы, тушенка

Эти продукты были очень востребованными, так как не все могли купить дорогое мясо и рыбу. Таким образом – вместо них использовал для приготовления супов, макарон – разные консервы и тушенку. Они были совершенно безопасными и натуральными, имели хороший вкус и запах.

4. Соки и вода

Эти два напитка были настолько популярными, что полки магазинов буквально ломились от них. Можно было выбрать на любой вкус по очень доступным ценам, но самое главное – соки были только натуральными.

Сладкие воды были на основе разных сиропов и газированной воды, что делало из совершенно безопасными для употребления для всех – от взрослых до детей.

5. Вареная колбаса

В СССР было 4 вида колбасы:

высшего сорта – любительская, краснодарская, столичная, белорусская, докторская, телячья

1-го сорта – московская, ветчинно-рубленая, свиная, тбилисская, новая с сыром особая

2-го – чайная, свиная, говяжья, баранья новая с сыром, закусочная

3-го – чесноковая

Каждый мог выбрать на любой вкус и кошелек, но в независимости от сорта – вся колбаса была абсолютно натуральной, вкусной и самое главное – безопасной.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какой настоящий вкус имела еда в СССР, что можно было купить за копейки и, чем она отличается от сегодняшней.

Самые необычные пищевые привычки, которые пришли к нам из СССР и самое главное – попытаемся понять, почему люди и сейчас их придерживаются.