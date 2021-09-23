5 незаменимых гаджетов, которые облегчат жизнь на кухне

Один нож для нарезки всех продуктов и терка – казалось, все как и у всех. Возможно, стоит задуматься об обновлении кухонных гаджетов? Тем более, что дизайнеры это уже давно придумали и их необычный подход действительно работает. С таким гаджетами приготовления пищи станет не только легким, но и интересным.

Редакция FoodOboz подготовила подборку из 5 кухонных гаджетов, к которым стоит присмотреться.

Держатель для яиц

Благодаря этому девайсу обычный процесс варки яиц можно превратить в увлекательное занятие. Забавный держатель сделан в форме медвежьего стада из шести животных. Они помогут вам сварить яйца таким образом, чтобы вы не боялись обжечь руки. Ведь, ручка-держатель всегда будет оставаться холодной и вы запросто сможете безопасно извлечь яйца из кипящей воды и перенести их туда, куда нужно. А еще, в таком гаджете очень удобно просто хранить яйца или использовать в качестве оригинальной подставки на столе.

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Гаджет для удаления сердцевины из перца

Уверены, что большинство из вас сейчас просто выдохнули с облегчением. Ведь мало кто в восторге от чистки сердцевин перца ручным способом, особенно тогда, когда семян ну очень большое количество. Отныне, гаджет-помощник всегда к вашим услугам и уже представлен на полках некоторых магазинов. Производители уверяют, что девайс уместно использовать тогда, когда нужно приготовить фаршированный перец. Всего одно плавное движение и сердцевины у перца будто и не было. К тому же, гаджет не требует какого-то супер-ухода за собой – достаточно лишь помыть его под проточной водой.

Сковорода для приготовления бельгийских вафель

Этот девайс создан для тех, кто давно хотел начать готовить знаменитые вафли у себя на кухне. Но почему-то не мог решиться на покупку специальной вафельницы. Отныне, одним махом можно приготовить сразу семь маленьких вафель. А после приготовления, буквально за минуту вымыть сковородку. Сладкие вафли с сиропом и фруктами – идеального завтрака и не придумаешь.

Держатель для лука

А это на случай, если думали, что вас трудно удивить. Теперь никаких слез, порезов и неприятного запаха. К тому же, если давно мечтали научиться нарезать лук равными кружочками, как это делают шеф-повара – держатель для лука станет идеальным решением и сделает все за вас.

Измельчитель зелени

А это что-то похожее с измельчителем горошин перца, но еще лучше. Девайс предназначен исключительно для свежих трав и благодаря ему ваши блюда будут иметь еще более изысканный вкус и отпадный аромат.

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