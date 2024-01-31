Много людей просто не могут обойтись без кофе или чая утром. А если употреблять такие напитки постоянно – они могут вызвать зависимость, что не очень хорошо для организма. Поэтому следует найти альтернативы.

О том, какими полезными напитками можно заменить кофе и чай, рассказало издание NewBytes. Есть 5 вкуснейших альтернатив.

Травяные чаи

Травяные чаи богатые антиоксидантами и обладают противовоспалительными свойствами, что делает их здоровой альтернативой черному чаю и кофе. которые имеют множество преимуществ для здоровья. Они не содержат кофеина, вкусные и действуют как успокаивающее средство.

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Кокосовая вода

Еще одним невероятным напитком является кокосовая вода, которая является естественным эликсиром, оздоровляющим организм изнутри. Вы можете легко заменить утреннюю чашку чая или кофе свежей кокосовой водой, поскольку употребление этого напитка натощак оказывает положительное влияние на вашу иммунную систему, обмен веществ и кожу.

Смузи и коктейли из растительного молока

Вы можете смело переходить на растительное молоко, например кокосовое или миндальное молоко, которые полезны и их можно легко приготовить дома. С ними вы можете приготовить смузи из свежих фруктов и овощей или молочные коктейли с фруктами, медом, семенами и орехами.

Детокс-напитки, чайный гриб и вода с лимоном

И чай, и кофе содержат кофеин, который может серьезно повлиять на ваш сон, повысить артериальное давление и вызвать тревогу. В связи с этим было бы правильным решением дать шанс детоксным напиткам, которые можно приготовить дома – вода с лимоном и чайный гриб.

Золотое молоко

Золотое молоко – это модное название молока с куркумой, которое стало популярным во время пандемии COVID-19. Приготовленный из сочетания куркумы, кардамона, черного перца, меда, корицы и имбиря этот напиток может стать здоровой альтернативой чаю и кофе, поскольку он богат противовоспалительными свойствами. Золотое молоко обладает противовоспалительными свойствами, повышает иммунитет, снижает риск развития многих хронических инфекций.

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