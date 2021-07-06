5 напитков на ночь, чтобы лучше спать

Если вас "мучает" бессонница или же вы просто долго засыпаете, этот минус можно исправить благодаря самым простым, но очень полезным и эффективным напиткам. К тому же, ингредиенты для них есть у каждого дома.
Редакция FoodOboz подобрала для вас 5 простых напитков, которые "подарят" вам прекрасный сон и отличное самочувствие с утра.
1. Свежий чай с ромашкой и лавандой
Ингредиенты:
горячая вода – 1 стакан
ромашка – 1 ч. л.
лаванда – 1 ч. л.
мед – 1/2 ч. л.
молоко – 1 ст. л.
Способ приготовления:
В заварочный чайник всыпьте травы, залейте водой и дайте настояться минут 10-15.
Налейте в чашку, добавьте молоко, мед и наслаждайтесь вкуснейшим чаем.
2. Теплое молоко
Ингредиенты:
молоко – 150 мл
мед – 1 ч. л.
мускатный орех – щепотка
Способ приготовления:
Нагрейте молоко либо в сотейнике либо в микроволновке.
Вылейте в стакан, добавьте мед и щепотку мускатного ореха, перемешайте и можно пить.
3. Йогурт
Лучше всего – съесть за минут 30-40 до сна пару ложек, можно и стакан, натурального йогурта, добавить еще можно фрукты, ягоды – на ваш вкус.
4. Банановый смузи
Простейший в приготовлении напиток, достаточно взбить в блендере один средний банан со столовой ложкой миндальной пасты и 0,5 стакана неподслащенного молока и можно пить.
5. Свежевыжатый вишневый сок
Это самый полезный сок для регуляции цикла сна, так как в нем очень много мелатонина — гормон, который отвечает именно за регулирование наших циклов сна и бодрствования. Регулярное употребление вишневого сока каждое утро или за 30 минут до сна точно поможет вам сохранить природный режим сна.
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