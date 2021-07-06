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5 напитков на ночь, чтобы лучше спать

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Если вас "мучает" бессонница или же вы просто долго засыпаете, этот минус можно исправить благодаря самым простым, но очень полезным и эффективным напиткам. К тому же, ингредиенты для них есть у каждого дома.

Редакция FoodOboz подобрала для вас 5 простых напитков, которые "подарят" вам прекрасный сон и отличное самочувствие с утра.

1. Свежий чай с ромашкой и лавандой

Ромашковый чай
Ромашковый чай. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • горячая вода – 1 стакан

  • ромашка – 1 ч. л.

  • лаванда – 1 ч. л.

  • мед – 1/2 ч. л.

  • молоко – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. В заварочный чайник всыпьте травы, залейте водой и дайте настояться минут 10-15.

  2. Налейте в чашку, добавьте молоко, мед и наслаждайтесь вкуснейшим чаем.

2. Теплое молоко

Молоко с печеньем
Молоко с печеньем. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • молоко – 150 мл

  • мед – 1 ч. л.

  • мускатный орех – щепотка

Способ приготовления:

  1. Нагрейте молоко либо в сотейнике либо в микроволновке.

  2. Вылейте в стакан, добавьте мед и щепотку мускатного ореха, перемешайте и можно пить.

3. Йогурт

Йогурт с ягодами
Йогурт с ягодами. Источник: pixabay.com

Лучше всего – съесть за минут 30-40 до сна пару ложек, можно и стакан, натурального йогурта, добавить еще можно фрукты, ягоды – на ваш вкус.

4. Банановый смузи

Слузи из банана
Слузи из банана. Источник: pixabay.com

Простейший в приготовлении напиток, достаточно взбить в блендере один средний банан со столовой ложкой миндальной пасты и 0,5 стакана неподслащенного молока и можно пить.

5. Свежевыжатый вишневый сок

Вишневый сок
Вишневый сок. Источник: pixabay.com

Это самый полезный сок для регуляции цикла сна, так как в нем очень много мелатонина — гормон, который отвечает именно за регулирование наших циклов сна и бодрствования. Регулярное употребление вишневого сока каждое утро или за 30 минут до сна точно поможет вам сохранить природный режим сна.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
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