Названы 5 напитков, от которых стоит отказаться после 40 лет

Утолить жажду, освежиться в жаркий день или согреться в холодный осенний вечер может глоток любимого напитка. К тому же это верный способ поднять настроение. Тем не менее, существуют и такие напитки, которые с годами действуют с точностью наоборот. Особенно, после 40 лет.

Редакция FoodOboz расскажет о напитках, от которых стоит отказаться после 40, опираясь на советы издание EatThis.

Лимонад

Несмотря на невинный список ингредиентов, сам лимонад в целом таковым не считается. Множество калорий и сахара в одном стакане являются тому подтверждением. И хотя вода, сахар и лимонный сок не вызывают болезней, но нарушения обмена веществ вы все же рискуете получить.

Питьевой йогурт

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Пробиотики, которые находятся в йогуртах, отлично подходят для поддержания здоровья кишечника. Но это вовсе не о тех йогуртах, насыщенные псевдофруктамы, наполнителями и большим количеством сахара.

Слабительные чаи

Такие виды чая хоть и помогают гораздо быстрее "удалить" все вещества, витамины и минералы. Но чрезмерное потребление слабительных напитков в большинстве случаев приводит к дефициту питательных веществ и даже различных болезней.

Фруктовые соки

Да, возможно, часть каких-то натуральных элементов в соках таки присутствует. Но наличие сахара никто не отменял. Кроме того, большая часть сладкого привкуса идет именно от фруктозы. Поэтому, не удивляйтесь, если увидите лишние складочки жира на животе. Для настоящих ценителей цитрусовых предлагаем альтернативу: вода с долькой лимона, апельсина или грейпфрута.

Обезжиренное молоко

В то время как обезжиренное молоко может быть низким по калорийности, большинство его витаминов являются жирорастворимыми. Проще говоря, вы не получите весь перечень питательных веществ, которые указаны на упаковке. Лучше все-таки отдать предпочтение обычному молоку, так как оно и приятнее на вкус, и дольше сохраняется, а также имеет немного выше уровень Омега-3.

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