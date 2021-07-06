5 обязательных блюд на Ивана Купала

В ночь с 6 на 7 июля в Украине традиционно отмечают удивительный праздник – Ивана Купала, который символизирует поклонение природе, травам, солнцу и воде. В этот день принято разжигать костры, купаться в реке, собирать травы и искать магический цветок папоротника и, конечно же, готовить особые блюда, которые привлекают здоровье, благополучие, достаток и удачу в дом.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами рецептами 5 блюд, которые обязательно должны быть в этот день на столе.

1. Кулага

Овсянка с яблоком. Источник: pixabay.com

Это каша на основе гречневой или ячневой крупы с добавлением кваса и разных ягод.

2. Вареники

Вареники с ягодами. Источник: pixabay.com

Здесь нет никах правил, вы можете смело приготовить вареники с вашими любимыми сладкими и солеными начинками.

3. Пироги и запеканки

Ореховый торт. Источник: pixabay.com

Можно приготовить вкуснейшую овощную запеканку, а также соленый пирог с мясом, например, рыбный киш, ленивый пирог из лаваша и сыра.

4. Блины

Блины с ягодами. Источник: pixabay.com

Отлично будет – приготовить блины, как сладкие с сезонными ягодами и фруктами, так и соленые. Для этого бесподобно подойдут – кабачковые оладьи.

5. Квас, домашний лимонад

Домашний квас. Источник: pixabay.com

Очень хорошо освежит в летний жаркий день – домашний квас из ржаного хлеба, а также – натуральные лимонады, которые готовятся просто элементарно.

Ранее OBOZREVATELсообщал, как приготовить на зиму маринованные огурцы с корицей, которые будут вкуснейшим угощением.

От каких вредных снеков лучше отказаться навсегда или же употреблять, но очень редко и мало, чтобы не навредить фигуре и здоровью.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!