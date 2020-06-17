5 основных сезонных продуктов: в чем польза для здоровья

В сезонных фруктах и овощах содержится множество питательных веществ. Они помогают поддерживать иммунную систему, избегая дефицита витаминов, а также способствуют нормальному функционированию обмена веществ и нервной системы.

В общем списке сезонных продуктов есть прежде всего 5, которые обязательно должны присутствовать в рационе, сообщает riza.it.

Сезонные продукты укрепляют иммунную систему

Клубника: эффективна против старения

Согласно исследованиям, клубника является одним из самых ценных продуктов долголетия. Она содержит огромное количество биологически активных соединений, способных сдерживать старение клеток, снижать риск хронических дегенеративных заболеваний, а также улучшать здоровье сердца и кровообращение.

Клубника также содержит минеральные соли, особенно калий, кальций и фосфор. Они являются союзниками кожи, так как помогают сохранять ее гладкость и здоровый вид. Кроме того, она богата витамином С. При этом, чем темнее клубника, тем больше в ней антиоксидантов.

Ее можно есть на завтрак или в качестве закуски даже каждый день, приправляя лимонным соком и несколькими листьями мяты. Также она является отличным дополнением к салатам с орехами, красным луком и фетой.

Вишня: лучший союзник для детоксикации

Вишня обладает антивозрастными, мочегонными и очищающими свойствами. Кроме того, она богата витамином С, который укрепляет иммунную систему, минеральными солями и растительным мелатонином, способным регулировать ритм сна и бодрствования. Содержание клетчатки и воды делает ее деликатным слабительным средством.

Поскольку после сбора вишня больше не созревает, важно выбирать спелые ягоды, с интенсивным и ярким цветом, а также хорошо прикрепленным черешком (зеленым и твердым).

Свежие бобы: наполняют организм белками и минералами

Бобы помогают избежать остеопороза и артрита

Бобы являются потрясающим концентратом белков, волокон, витаминов А, С и группы В, а также минеральных солей, таких как железо, кальций и фосфор. Регулярное употребление бобов помогает предотвратить диабет 2 типа, остеопороз и артрит, а также защищает функции мозга и борется с анемией.

Чтобы не рассеять витаминное наследие, их можно употреблять в свежем и сыром виде. Например, подавать к столу бобы Фава, приправленные оливковым маслом, лимонным соком, солью и перцем, а также использовать в салатах. Однако после быстрого приготовления они могут стать основой для "песто", с помощью которого легко приправить тарелку цельнозерновой пасты.

При покупке свежих бобов важно убедиться, что стручок ярко-зеленый, без почерневших участков (маленькие темные пятнышки – это норма).

Редиска: неизбежна в диетах для похудения

Хрустящая и слегка пряная редиска идеально подходит для употребления в сыром виде, в качестве гарнира или закуски, для поощрения сытости и улучшения процесса пищеварения. Кроме того, некоторые исследования выявили антиоксидантный потенциал этого растения, предполагая, что оно также может помочь предотвратить некоторые формы рака.

Редиска содержит витамин С и фолиевую кислоту. Она очень полезна в диетах для похудения, так как обладает насыщающей способностью, очень низким гликемическим индексом и высоким содержанием клетчатки, что помогает перистальтике и улучшает метаболические функции.

Зеленая фасоль: снижает уровень холестерина и поддерживает работу мозга

Зеленая фасоль характеризуется низким гликемическим индексом и небольшим количеством калорий, углеводов и белков. С другой стороны, она очень богата водой и клетчаткой, поэтому является отличным продуктом для похудения и детоксикации.

Кроме того, фасоль содержит калий, магний, кальций, фосфор, витамины А и С, а также группы В, которые помимо хорошего функционирования нервной системы, являются отличным источником энергии.

Идеальным является употребление ее в свежем виде или на пару, приправленной небольшим количеством оливкового масла первого отжима (приготовленная таким образом, она также способна снизить уровень холестерина). Качественная зеленая фасоль должна иметь яркий и равномерный цвет, без видимой боковой нити, которая свидетельствует о ее давнем сборе.

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