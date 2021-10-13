5 правил, которые помогут улучшить вкус блюд

Каждая хозяйка несомненно хочет готовить для своих родных только вкусные блюда. Поэтому, выбирает для этого те рецепты, которые у нее получаются лучше всего. Зная все тонкости и пропорции, можно иногда поэкспериментировать и добавить некоторые секретные ингредиенты. Они только подчеркнут вкус блюд.

Редакция FoodOboz, опираясь на информацию сайта EatRight, расскажет правила и секреты, которые помогут улучшить вкус блюд.

Правило 1. Усилить вкус мяса, птицы и рыбы можно с помощью специальных техник приготовления на сильном огне. Например, обжаривания на сковороде или гриле, или жарка, которая помогает придать золотистую корочку мясо и добавить аромат.

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Правило 2. Для того, чтобы придать овощам сладкого и немного дымного привкуса, можно жарить их в очень горячей духовке или на гриле. Но перед тем, как поставить их в духовку, слегка полейте нагретым маслом и посыпьте зеленью.

Правило 3. Для того, чтобы придать луку природный сахарный вкус, нужно карамелизировать ее. Готовить следует на медленном огне и в небольшом количестве масла. Также, такой способ жарки лука считается лучшим для приготовления насыщенного темного соуса к рыбе или мясу.

Правило 4. Для того, чтобы добавить пикантный привкус, однозначно используйте сок или цедру цитрусовых: апельсина и лимона. Кислые ингредиенты помогают улучшить и сбалансировать вкус блюда.

Правило 5. Так же, чтобы добавить немного пикантности блюду, используйте продукты с ярким вкусом: семена граната, кинзу, перец чипотле.

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