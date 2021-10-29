5 правил здорового ужина: советует эксперт

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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5 правил здорового ужина: советует эксперт

От ужина зависит, каким будет самочувствие и продуктивность на следующий день. Поэтому продукты нужно выбирать правильно. Ведь далеко не все можно есть на ночь. Также нужно правильно рассчитывать порции и время еды.

5 правил правильного ужина для красоты и здоровья от нутрициолога Светланы Величко опубликовано на странице Facebook.

Фрукты и молочные продукты – пища, от которой следует отказаться

  • Ужин должен быть холодным

Лучше выбрать легкий салат, тушеные овощам, отварную рыбу или куриную грудкк, приготовленую на пару.

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  • Откажитесь вечером от фруктов

Их лучше есть на завтрак или обед. Бананы, яблоки, апельсины подходят для завтрака и обеденного десерта. В этих плодах много веществ, которые будут поддерживать организм в тонусе каждый день.

  • Спагетти из цельнозерновой муки – безупречный диетический ужин

Тем, кто на диете, противопоказан только сливочный соус. Его можно заменить томатным.

Спагетти из цельнозернового зерна

  • Отказаться от молочных продуктов

Само употребление молочных продуктов перед сном может вызвать отеки и лишний вес

  • После шести часов вечера есть можно

Запрет на еду позже шести вечера действует только для тех, кто ложится спать в девять вечера. Сидеть голодными тем, кто в полночь ложится, наоборот, категорически не рекомендуется. Главный – ужин должен быть не позднее чем за 3 часа до сна.

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