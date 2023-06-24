5 продуктов из СССР, которые навсегда исчезли из магазинов

Качественная и вкусная еда во времена СССР была настоящим дефицитом. Для того, чтобы купить даже рыбные консервы или колбасу, кофе, шоколад, нужно было во-первых, стоять в большой очереди и во-вторых, не всегда продукты были свежими и вкусными.

Редакция FoodOboz делится перечнем из 5 продуктов, которые были в СССР и которых уже нет в магазинах.

Крем-сода

Один из самых популярных и вкусных газированных напитков СССР. На вкус он был сливочным, но не приторным за счет газированной воды и лимонной кислоты, которую добавляли в напиток. Цена напитка была всего 10 копеек.

Видео дня

Иваси

Эта рыба продавалась в виде консервов в томатно-масляной заливке, на вкус рыба была нежной, хоть и жирной. Часто ее ошибочно называли сельдью, но на самом деле это дальневосточная сардина. Отличали их сроки и условия хранения и цена.

Карамельные леденцы с мятным вкусом

Эти конфеты были самыми дешевыми, их часто давали вместо сдачи в магазинах, "одна копейка – одна конфета". По вкусу они были грушево-мятными, приторно сладкими и имели прямоугольную форму.

Консервированный картофель

Это была быстрая сырая заготовка для приготовления пюре и для жарки. Он был в полуторалитровых жестяных или стеклянных банках, в прозрачной жидкости. Продукт, по мнению многих, спорный, но приготовление обеда упрощал в разы.

Кубики прессованного какао

Это был концентрат из сухих сливок или сухого цельного молока, сахара и какао-порошка. Его ели вместо конфет, хоть он и был предназначен для приготовления напитка. Цена данного продукта была 8 копеек за кубик.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, какие сладости ели дети в СССР вместо конфет и были ли они вкусными.