Что нельзя есть и пить вечером – ТОП-5 продуктов

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Что не стоит есть и пить на ночь

Мало кому удается действительно избежать поздних перекусов, хоть они и вредны, а также не есть за 3-4 часа до сна. Если вы вечером таки выбираете есть – ограничьтесь легкой едой или кефиром, вашему организму будет так намного легче.

Диетологи утверждают, что перед сном нужно вообще ограничиться от употребления 5 продуктов и напитков, которые могут навредить организму.

ТОП-5

1. Пицца

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Это номер один среди вредных продуктов на ночь, так как она очень жирная, соленная, со специями, острыми соусами. Идеальное время для ее употребления – обед.

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2. Шоколад и мороженое, сладости

Шоколад и мороженое

Здесь все просто – эти продукты очень калорийные, регулярное их употребление приведет к набору веса. Так как сладости содержат быстрые углеводы, которые практически сразу после приема пищи должны превратиться в энергию, а ночью мы не совершаем активных движений, поэтому углеводы будут откладываться в виде запасов жировой ткани.

3. Творог, сметана

Молочные продукты

Это жирные молочные продукты, они очень тяжелые именно для вечернего и ночного перекуса. Лучше время для их употребления – утро, вы с легкостью можете приготовить вкусные сырники или творожную запеканку, на завтрак они будут очень полезными и дадут вам заряд энергии на пару часов.

4. Арбуз и яблоки

Арбуз и яблоки не стоит есть на ночь

Арбуз – очень вкусный, но слишком мочегонный продукт, который стоит есть днем, но не ночь, чтобы не навредить организму и избежать отечности на утро. По этой же причине лучше не употреблять на ночь и яблоки.

5. Зелень чай и кофе, газированные напитки

Чай и кофе

Ученые установили, что чашка кофе и зеленого чая перед сном уже через 40 минут вас очень сильно взбодрит и вы попросту не захотите спать. Лучшее время для этих напитков – утро, день.

Газированные напитки

Их не стоит пить не только перед сном, а вообще, ведь в них так много сахара и стабилизаторов вкуса, которые могут очень сильно навредить организму.

От газированных напитков нужно отказаться перед сном

Лучше всего пить вечером: теплое молоко с медом, какао, травяной чай и чистую воду и есть легкие продукты – овощи, рыбу на пару, яйца, овощные салаты.

Овощной салат

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