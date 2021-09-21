5 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике
Осень – время, когда не все продукты нужно ставить в холодильник: жара уже закончилась, а серьезные морозы еще не наступили. Некоторые продукты можно оставлять при комнатной температуре. А особенно те, которым холодильник может даже навредить.
Сегодня редакция FoodOboz расскажет, какие продукты ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике.
Помидоры и баклажаны
В этих овощах много воды. Если поместить их в холодильник, будут образовываться темные пятна, которые превращаются в гниль. Таким образом овощи очень быстро испортятся. Помидоры и баклажаны можно хранить при комнатной температуре – сезонность это позволяет. Можно поместить в корзину, глубокую миску или вообще засушить.
Если хранить мед в холодильнике, есть риск разрушения всех его полезных свойств. Лучше поместить баночку с медом в тумбочку, которая закрывается.Соусы с острыми компонентами
В состав соусов, особенно острых, входят такие консерванты, как: сахар, соль и уксус, и холодильник им не нужен. Соус может храниться в закрытом темном помещение несколько лет. Холодильник может только испортить вкус – сделать его горьким.Авокадо
Неспелое авокадо лучше созревает при комнатной температуре, поэтому его не стоит класть в холодильник, ведь так овощ не сможет стать вкусным и спелым.Шоколад
Если хранить шоколад в холодильнике, на продукте образуется белый налет. Это связано с сахаром, который кристлизуеться в холодной среде. Если шоколад в упаковке, на нем может образовываться плесень.
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