5 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике

Осень – время, когда не все продукты нужно ставить в холодильник: жара уже закончилась, а серьезные морозы еще не наступили. Некоторые продукты можно оставлять при комнатной температуре. А особенно те, которым холодильник может даже навредить.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет, какие продукты ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике.

Помидоры и баклажаны

В этих овощах много воды. Если поместить их в холодильник, будут образовываться темные пятна, которые превращаются в гниль. Таким образом овощи очень быстро испортятся. Помидоры и баклажаны можно хранить при комнатной температуре – сезонность это позволяет. Можно поместить в корзину, глубокую миску или вообще засушить.

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Если хранить мед в холодильнике, есть риск разрушения всех его полезных свойств. Лучше поместить баночку с медом в тумбочку, которая закрывается.

В состав соусов, особенно острых, входят такие консерванты, как: сахар, соль и уксус, и холодильник им не нужен. Соус может храниться в закрытом темном помещение несколько лет. Холодильник может только испортить вкус – сделать его горьким.

Неспелое авокадо лучше созревает при комнатной температуре, поэтому его не стоит класть в холодильник, ведь так овощ не сможет стать вкусным и спелым.

Если хранить шоколад в холодильнике, на продукте образуется белый налет. Это связано с сахаром, который кристлизуеться в холодной среде. Если шоколад в упаковке, на нем может образовываться плесень.

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