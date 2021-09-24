5 продуктов, которые ни в коем случае нельзя подогревать в микроволновке

Современную кухню трудно представить без микроволновки. В ней не просто подогревают пищу, но и готовят самостоятельные блюда. Но есть продукты, которые микроволновка может сделать опасными.

Сегодня редакция FoodOboz делится пятью продуктами, которые категорически нельзя нагревать в микроволновке.

Колбаса, сосиски, ветчина

Такие продукты обычно содержат добавки, для того чтобы пища дольше оставалась свежей. При нагревании в микроволновке такие вещества окисляются, что является опасным для жизни.

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Все вещества, которые делают перец чили острым при нагревании высвобождаются наружу. В окружающей среде образуется пар, который может раздражать глаза и горло.

При нагревании в микроволновке, внутри яиц образуется парниковый эффект, подобный скороварки. Вследствие этого яйцо взрывается. Но готовые блюда из яиц греть можно, если там продукт нарезанный на кусочки.

Кисломолочни продукты

Во всех кисломолочных продуктах содержатся природные бактерии. В микроволновке все они погибнут. В результате продукт начнет сворачиваться и потеряет вкус.

Мед

При кристаллизации мед затвердевает. В таком состоянии его неудобно есть, поэтому нужно нагреть. В микроволновке этого делать не стоит, ведь сразу теряются все полезные качества, которые содержит этот продукт. Чтобы мед стал жидким, можно нагреть его на водяной бане. Но нужно следить, чтобы вода не была слишком горячей – 40-50 градусов.

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