5 продуктов, которые ни в коем случае нельзя замораживать

Все мы не раз делали заморозки на зиму и не только, даже не подозревая, что этот процесс может испортить всю пользу того или иного продукта. Для этого есть много причин, но самая главная – некоторые продукты категорически нельзя просто замораживать.

Редакция FoodOboz выбрала для вас перечень из 5 продуктов, которые ни в коем случаи нельзя замораживать, иначе они станут совершенно неполезными для организма.

1. Молочные продукты

Они просто потеряют свою структуру, после заморозки точно расслоятся и утратят все полезные свойства, а также в них будут комки. Это касается и йогуртов, майонезов и сметаны.

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2. Фрукты и овощи

Для заморозки не подходят такие овощи и фрукты как:

огурцы

бакалажаны

помидоры

кабачки

капуста

груши

Все дело в том, что в них много воды, а в условиях низких температур жидкость внутри только кристаллизуется, в результате вы получите просто пюре.

3. Сыр

После заморозки он станет очень рыхлым, будет буквально распадаться на мелкие части, к тому же вкус его будет просто ужасным.

4. "Легкие" спиртные напитки

Шампанское, вино, пиво – худшие варианты для заморозок, так как в них воды больше, чем спирта. Бутылки при заморозке могут лопнуть.

5. Готовая еда

Нельзя замораживать такие готовые блюда как:

паста

гречка

рис

Дело в том, что рис, например, нельзя есть даже на следующий день, не говоря уже о заморозке, гречка под влиянием низких температур потеряет все свои полезные свойства, а паста сначала превратиться в один слипшейся кусок, а при разморозке станет крошится и ломаться на мелкие кусочки.

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