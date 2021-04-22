5 рецептов идеального маринада для шашлыка

Шашлык у большинства людей ассоциируется с весной, с майскими праздниками и поездками за город. На первый взгляд, это достаточно простое и легкое в приготовлении блюдо, но не каждому под силу его сделать правильно и вкусно.
Редакция FoodOboz подготовила 5 рецептов маринада для мяса и рыбы, с которыми ваш шашлык получится идеальным.
1. Маринад для шашлыка простой
Этот маринад вы можете приготовить загодя и держать до выезда в холодильнике.
Ингредиенты:
250 мл уксуса.
1 пучок петрушки.
2 лавровых листа.
1 крупная луковица.
соль, черный молотый перец.
Способ приготовления:
Порезанное мясо залейте уксусом, добавьте все ингредиенты и 2 часа маринуйте.
2. Мятно-лимонный маринад для курицы
Ингредиенты:
Веточки свежей мяты — 1 шт.
Лимонный сок – 4 ст. л.
Белое вино – 100 мл
Лук репчатый – 1 шт.
Майоран, веточки – 1 шт.
Тимьян, веточки – 1 шт.
Красный перец – 0,5 ст. л.
Красный сладкий перец – 0,5 ст. л.
Чеснок – 3 зубчика
Способ приготовления:
Крупно нарезаем мясо, мяту измельчаем вместе с луком и поливаем лимонным соком.
Смешиваем мясо, лук и мяту. Добавляем чеснок и пряности.
Все заливаем вином и хорошо перемешиваем.
В маринаде оставляем курицу на 30 минут.
3. Маринад горчичный для свинины
Ингредиенты:
Горчица – 1 ч.л.
Соевый соус – 90 г
Пряные травы (орегано, базилик ) – по вкусу
Смесь специй для гриля – по вкусу
Способ приготовления:
Специи соединяем с соевым соусом, добавляем горчицу и пряные травы.
3-4 часа маринуем мясо в получившемся маринаде.
4. Маринад с киви для телятины
Ингредиенты:
Лук репчатый – 1 шт.
Киви – 4 шт.
Перец – по вкусу
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Крупными кусочками нарезаем мясо.
Для маринада: киви натираем на терке, лук измельчаем и смешиваем со специями, добавляем к киви.
Мясо маринуем 20 минут.
5. Маринад для рыбы
Ингредиенты:
Вино белое сухое – 75 г
Масло растительное – 20 г
Лимон – 1,5 шт.
Лук репчатый – 30 г
Перец черный молотый – по вкусу
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Мелко нарезаем лук, смешиваем с солью, перцем, добавляем вино, масло и лимонный сок. Получившейся смесью заливаем рыбу и маринуем 1,5-2 часа.
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