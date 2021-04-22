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5 рецептов идеального маринада для шашлыка

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Шашлык у большинства людей ассоциируется с весной, с майскими праздниками и поездками за город. На первый взгляд, это достаточно простое и легкое в приготовлении блюдо, но не каждому под силу его сделать правильно и вкусно.

Редакция FoodOboz подготовила 5 рецептов маринада для мяса и рыбы, с которыми ваш шашлык получится идеальным.

1. Маринад для шашлыка простой

Этот маринад вы можете приготовить загодя и держать до выезда в холодильнике.

Ингредиенты:

  • 250 мл уксуса.

  • 1 пучок петрушки.

  • 2 лавровых листа.

  • 1 крупная луковица.

  • соль, черный молотый перец.

Способ приготовления:

  1. Порезанное мясо залейте уксусом, добавьте все ингредиенты и 2 часа маринуйте.

2. Мятно-лимонный маринад для курицы

Лимонный маринад для курицы
Лимонный маринад для курицы. Источник: recipe/all

Ингредиенты:

  • Веточки свежей мяты — 1 шт.

  • Лимонный сок – 4 ст. л.

  • Белое вино – 100 мл

  • Лук репчатый – 1 шт.

  • Майоран, веточки – 1 шт.

  • Тимьян, веточки – 1 шт.

  • Красный перец – 0,5 ст. л.

  • Красный сладкий перец – 0,5 ст. л.

  • Чеснок – 3 зубчика

Способ приготовления:

  1. Крупно нарезаем мясо, мяту измельчаем вместе с луком и поливаем лимонным соком.

  2. Смешиваем мясо, лук и мяту. Добавляем чеснок и пряности.

  3. Все заливаем вином и хорошо перемешиваем.

  4. В маринаде оставляем курицу на 30 минут.

3. Маринад горчичный для свинины

Маринад для свинины
Маринад для свинины. Источник: usinenouvelle.com

Ингредиенты:

  • Горчица – 1 ч.л.

  • Соевый соус – 90 г

  • Пряные травы (орегано, базилик ) – по вкусу

  • Смесь специй для гриля – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Специи соединяем с соевым соусом, добавляем горчицу и пряные травы.

  2. 3-4 часа маринуем мясо в получившемся маринаде.

4. Маринад с киви для телятины

Маринад с киви
Маринад с киви. Источник: vokrugsveta.ua

Ингредиенты:

  • Лук репчатый – 1 шт.

  • Киви – 4 шт.

  • Перец – по вкусу

  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Крупными кусочками нарезаем мясо.

  2. Для маринада: киви натираем на терке, лук измельчаем и смешиваем со специями, добавляем к киви.

  3. Мясо маринуем 20 минут.

5. Маринад для рыбы

Маринованная рыба
Маринованная рыба. Источник: 1000.menu

Ингредиенты:

  • Вино белое сухое – 75 г

  • Масло растительное – 20 г

  • Лимон – 1,5 шт.

  • Лук репчатый – 30 г

  • Перец черный молотый – по вкусу

  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Мелко нарезаем лук, смешиваем с солью, перцем, добавляем вино, масло и лимонный сок. Получившейся смесью заливаем рыбу и маринуем 1,5-2 часа.

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