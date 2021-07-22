3 салата, которые можно есть вечером

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
46
Теплый салат

Перед сном, конечно же, лучше отказаться от еды, чтобы не перегружать желудок. Но, если вы решили таки поесть за 3 часа до сна, лучшим вариантом легкого ужина будет – салат.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 3 рецепта салатов, которые смело можно есть вечером без вреда для желудка и фигуры.

1. Салат с авокадо и креветками

Легкий салат на ужин

Ингредиенты:

  • авокадо – 1 шт.

  • креветки – 150 г

  • листья салата – 70 г

  • помидоры черри – 5-7 шт.

Видео дня

  • твердый сыр – 50 г

  • лимон – 1 шт.

  • лук – 1/2 шт. – по желанию

  • оливковое масло – 2 ст. л. или натуральный йогурт – 100 мл

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите и почистите креветки.

  2. Нарежьте помидоры, натрите на крупной терке сыр.

  3. Выложите в тарелку листья салата, креветки, помидоры, измельченный лук, поперчите, посолите, добавьте сок 1 лимона, заправьте йогуртом или маслом, перемешайте.

  4. Сверху выложите нарезаный слайсами авокадо.

2. Салат с орехами и рукколой

Легкий салат с рукколой

Ингредиенты:

  • разные салаты – руккола, латук – 400 г

  • грецкие орехи – 150 г

  • лук – 1 шт.

  • гранат – 1 шт.

  • лимонный сок – 2 ст. л.

  • оливковое масло – 4 ст. л.

  • горчица – 1 ч. л.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте рукколу, лучше на 30-50 минут замочите в холодной воде.

  2. Измельчите орехи, гранат разделите, лук измельчите.

  3. Заправка: смешайте масло, соль, перец, горчицу и лимонный сок.

  4. Выложите в тарелку листья салата, рукколу, орехи, полейте заправкой и добавьте зерна граната.

3. Свекла с сыром и шпинатом

Салат со свеклой и сыром

Ингредиенты:

  • свекла – 1 шт.

  • сыр Фета – 100 г

  • шпинат – 100 г

  • горчица – 1 ч. л.

  • орешки – 50 г

  • оливковое масло – 2 ст. л

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите свеклу, нарежьте большими кусками.

  2. Заправка: смешайте горчицу, масло, соль, перец.

  3. Помойте шпинат, выложите в большую миску, добавьте свеклу, сыр, полейте заправкой и присыпьте орешками.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно консервировать соки на зиму, чтобы они сохранили все полезные свойства.

7 хитростей для идеальной ухи, благодаря которым вы получите очень вкусное и полезное блюдо без неприятного запаха.

Сейчас мы готовим

Все рецепты