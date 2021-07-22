3 салата, которые можно есть вечером

Перед сном, конечно же, лучше отказаться от еды, чтобы не перегружать желудок. Но, если вы решили таки поесть за 3 часа до сна, лучшим вариантом легкого ужина будет – салат.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 3 рецепта салатов, которые смело можно есть вечером без вреда для желудка и фигуры.

1. Салат с авокадо и креветками

Ингредиенты:

авокадо – 1 шт.

креветки – 150 г

листья салата – 70 г

помидоры черри – 5-7 шт.

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твердый сыр – 50 г

лимон – 1 шт.

лук – 1/2 шт. – по желанию

оливковое масло – 2 ст. л. или натуральный йогурт – 100 мл

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите и почистите креветки. Нарежьте помидоры, натрите на крупной терке сыр. Выложите в тарелку листья салата, креветки, помидоры, измельченный лук, поперчите, посолите, добавьте сок 1 лимона, заправьте йогуртом или маслом, перемешайте. Сверху выложите нарезаный слайсами авокадо.

2. Салат с орехами и рукколой

Ингредиенты:

разные салаты – руккола, латук – 400 г

грецкие орехи – 150 г

лук – 1 шт.

гранат – 1 шт.

лимонный сок – 2 ст. л.

оливковое масло – 4 ст. л.

горчица – 1 ч. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте рукколу, лучше на 30-50 минут замочите в холодной воде. Измельчите орехи, гранат разделите, лук измельчите. Заправка: смешайте масло, соль, перец, горчицу и лимонный сок. Выложите в тарелку листья салата, рукколу, орехи, полейте заправкой и добавьте зерна граната.

3. Свекла с сыром и шпинатом

Ингредиенты:

свекла – 1 шт.

сыр Фета – 100 г

шпинат – 100 г

горчица – 1 ч. л.

орешки – 50 г

оливковое масло – 2 ст. л

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите свеклу, нарежьте большими кусками. Заправка: смешайте горчицу, масло, соль, перец. Помойте шпинат, выложите в большую миску, добавьте свеклу, сыр, полейте заправкой и присыпьте орешками.

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