3 салата, которые можно есть вечером
Перед сном, конечно же, лучше отказаться от еды, чтобы не перегружать желудок. Но, если вы решили таки поесть за 3 часа до сна, лучшим вариантом легкого ужина будет – салат.
Редакция FoodOboz выбрала для вас 3 рецепта салатов, которые смело можно есть вечером без вреда для желудка и фигуры.
1. Салат с авокадо и креветками
Ингредиенты:
авокадо – 1 шт.
креветки – 150 г
листья салата – 70 г
помидоры черри – 5-7 шт.
твердый сыр – 50 г
лимон – 1 шт.
лук – 1/2 шт. – по желанию
оливковое масло – 2 ст. л. или натуральный йогурт – 100 мл
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Отварите и почистите креветки.
Нарежьте помидоры, натрите на крупной терке сыр.
Выложите в тарелку листья салата, креветки, помидоры, измельченный лук, поперчите, посолите, добавьте сок 1 лимона, заправьте йогуртом или маслом, перемешайте.
Сверху выложите нарезаный слайсами авокадо.
2. Салат с орехами и рукколой
Ингредиенты:
разные салаты – руккола, латук – 400 г
грецкие орехи – 150 г
лук – 1 шт.
гранат – 1 шт.
лимонный сок – 2 ст. л.
оливковое масло – 4 ст. л.
горчица – 1 ч. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте рукколу, лучше на 30-50 минут замочите в холодной воде.
Измельчите орехи, гранат разделите, лук измельчите.
Заправка: смешайте масло, соль, перец, горчицу и лимонный сок.
Выложите в тарелку листья салата, рукколу, орехи, полейте заправкой и добавьте зерна граната.
3. Свекла с сыром и шпинатом
Ингредиенты:
свекла – 1 шт.
сыр Фета – 100 г
шпинат – 100 г
горчица – 1 ч. л.
орешки – 50 г
оливковое масло – 2 ст. л
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Отварите свеклу, нарежьте большими кусками.
Заправка: смешайте горчицу, масло, соль, перец.
Помойте шпинат, выложите в большую миску, добавьте свеклу, сыр, полейте заправкой и присыпьте орешками.
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