5 самых частых ошибок в засолке красной рыбы

Если правильно выбрать и засолить красную рыбу – можно получить вкуснейший продукт. Не стоит забывать, что она очень полезна даже в селеном виде, если не "переборщить" с солью.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 5 самых частных ошибки при засолке рыбы, которые напрочь могут испортить вкусный продукт.

1. Выбор рыбы

Для засолки не годится замороженная рыба, так как вероятность того, что она просто распадется – очень велика. Лучше брать свежую, целую рыбу.

2. Цвет и глаза

Обращайте всегда внимание на глаза

На это обязательно обратите внимание, так как рыба с мутными глазами – очень опасный испорченный продукт. Также не должны у свежей рыбы быть жабры со слизистым налетом, еще один "сигнал" об опасности – желтый цвет и неприятный запах.

3. Неправильно выбранная соль

Для хорошей засолки берите лучше соль без каких-либо добавок, они могут "забить" аромат и вкус рыбы. Самая лучшая соль будет именно – морская или каменная. Если ваш выбор остановится на йодированной, будьте готовы к тому, что рыба будет иметь ржавый оттенок и плохой вкус.

4. Неправильные пропорции

Если вы возьмете мало той же соли – получите невкусную рыбу, но и слишком пересаливать не нужно. Рыба сама "возьмет" нужное количество соли.

Можно также добавить сахар – он придаст нежности и мягкости.

5. Много приправ

Не нужно сыпать много приправ и соли

Они могут полностью "убить" вкус, перебив ее изысканный аромат. Лучше всего добавить совсем немного черного перца, лимона и кориандра.

Если вы правильно засолите рыбу – получите вкуснейший, ароматный продукт, который можно есть просто с хлебом и маслом, а также добавить в салат или пиццу.

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