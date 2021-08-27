5 самых полезных орехов, которые должны быть в рационе каждого

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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5 самых полезных орехов

Орехи – необходимые продукты для организма, ведь они полезны для профилактики анемии, снижения уровня стресса, нормализации артериального давления. Также они улучшают здоровье щитовидной железы, помогают усвоению железа, образованию гемоглобина, а также являются очень питательными.

Редакция FoodOboz расскажет вам о 5 видах самых полезных орехов, которые нужно регулярно употреблять.

1. Грецкие орехи

Грецкие орехи

Именно они состоят из полезных жиров на 65%, которые так необходимы организму, еще в них много жирной кислоты омега-3 и витамина Е. Их нужно есть регулярно всем, так как они улучшают работу сердца, снижают тревогу, а также улучшают память.

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2. Миндаль

Миндаль очень полезный

Если вы хотите сбалансировать вес и наладить работу пищеварительной системы, лучших орехов, чем миндаль для этого нет. Ведь они точно помогут улучшить состояние микрофлоры и повысят рост полезных бифидо- и лактобактерий. А также в них достаточно белка и мало сахара, что делает их просто незаменимым перекусом.

3. Макадамия

Орехи макадамия

Это достаточно экзотический вид огрехов, но они крайне необходимы для организма, так как они очень благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Стоит отметить, что в составе макадамии полезные ненасыщенные жиры, которые снижают уровень холестерина. Есть их можно в виде перекуса, а также добавлять в супы и салаты.

4. Фисташки

Фисташки лучше есть без соли

В них много незаменимых аминокислот и полезной клетчатки для микрофлоры кишечника, поэтому они должны обязательно быть в рационе. Также они являются прекрасным перекусом, так как даже несколько орехов способны дать чувство сытости на некоторое время, но не стоит их с солью, чтобы не было отеков.

5. Арахис

Арахис можно есть с медом

В арахисе много белка и мало углеводов, поэтому их можно есть всем, даже если вы на диете. Стоит отметить, что в них много витаминов группы B, а именно – витамин B1, который улучшает работу мозга, B3 – снижает давление и регулирует работу нервной системы, а B9 – фолиевая кислота – обеспечивает нормальный рост и деление клеток. Есть их можно каждый день в виде перекуса, а также с медом.

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