5 самых полезных орехов, которые должны быть в рационе каждого

Орехи – необходимые продукты для организма, ведь они полезны для профилактики анемии, снижения уровня стресса, нормализации артериального давления. Также они улучшают здоровье щитовидной железы, помогают усвоению железа, образованию гемоглобина, а также являются очень питательными.

Редакция FoodOboz расскажет вам о 5 видах самых полезных орехов, которые нужно регулярно употреблять.

1. Грецкие орехи

Именно они состоят из полезных жиров на 65%, которые так необходимы организму, еще в них много жирной кислоты омега-3 и витамина Е. Их нужно есть регулярно всем, так как они улучшают работу сердца, снижают тревогу, а также улучшают память.

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2. Миндаль

Если вы хотите сбалансировать вес и наладить работу пищеварительной системы, лучших орехов, чем миндаль для этого нет. Ведь они точно помогут улучшить состояние микрофлоры и повысят рост полезных бифидо- и лактобактерий. А также в них достаточно белка и мало сахара, что делает их просто незаменимым перекусом.

3. Макадамия

Это достаточно экзотический вид огрехов, но они крайне необходимы для организма, так как они очень благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Стоит отметить, что в составе макадамии полезные ненасыщенные жиры, которые снижают уровень холестерина. Есть их можно в виде перекуса, а также добавлять в супы и салаты.

4. Фисташки

В них много незаменимых аминокислот и полезной клетчатки для микрофлоры кишечника, поэтому они должны обязательно быть в рационе. Также они являются прекрасным перекусом, так как даже несколько орехов способны дать чувство сытости на некоторое время, но не стоит их с солью, чтобы не было отеков.

5. Арахис

В арахисе много белка и мало углеводов, поэтому их можно есть всем, даже если вы на диете. Стоит отметить, что в них много витаминов группы B, а именно – витамин B1, который улучшает работу мозга, B3 – снижает давление и регулирует работу нервной системы, а B9 – фолиевая кислота – обеспечивает нормальный рост и деление клеток. Есть их можно каждый день в виде перекуса, а также с медом.

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