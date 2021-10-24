5 самых ужасных советских блюд, которые готовили во всех столовых

Советские столовые – важная часть быта того времени.Даже сегодня много блюд из советского меню готовят дома и даже в ресторанах.

Редакция FoodOboz собрала для вас перечень из 5 самых ужасных блюд, которые были во всех советских столовых, и которые готовят и в наше время.

Стоит отметить, что первые столовые появились еще в конце 20-х годов. Это стало отличным вариантом для людей, которые не хотели приносить с собой еду на работу.

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В таких столовых можно было смело позавтракать и пообедать, а вот поужинать нет, так как вечером залы закрывались и там никогда не продавались спиртные напитки, в отличие от ресторанов.

Именно из СССР нам всем хорошо известен комплексный обед из трех блюд – первое, втрое и компот.

Из первых блюд были: борщ, харчо, солянка, рассольник, гороховый суп, щи, рыбные и молочные супы. Не всегда они были вкусными, скорее наоборот.

На второе: гуляш, котлеты или шницель с мясной подливой, биточки, тефтели. Эти блюда были сделаны из очень малого количества мясо, а в основном из хлеба.

Из салатов: "Витаминный", винегрет.

В качестве гарнира подавали картофельное пюре, отварной рис, макароны, тушеную капусту. Очень популярное блюдо – макароны по-флотски.

Популярные и не вкусные блюда:

1. Молочный суп

Этот суп часто можно было отведать в столовых и его давали детям в детских садах. О его вкусах утверждали ранее, кому-то категорически он не нравился, кому-то же наоборот.

Но даже его можно приготовить вкусно, если все правильно сделать:

Вам понадобятся: 1 л молока, 50 г вермишели, 1 ст. л. сливочного масла и 1 ч. л. сахара.

Молоко нужно довести до кипения, добавить соль и сахар, засыпать вермишель и варить ее до готовности, после – добавить сливочное масло.

2. Котлеты

Как правило они практически всегда были не вкусными, так как мяса там практически не было, а если было – то не свежее, тогда добавляли в котлеты много чеснока, чтобы "перебить" запах. В блюде было много хлеба вместо мяса, а также лука. Цена таких вкусностей была 11 копеек за штуку.

3. Рыба под маринадом

По четвергам во всех советских столовах был рыбный день, хитом которого была – рыба под маринадом. Она очень просто готовилась, рыбу резали кусочками, жарили, резали соломкой овощи – лук, морковь, жарили на большом количестве масла и добавляли томатную пасту. Блюдо было крайне ужасным, жирным и с плохим запахом.

4. Картофельное пюре

В это блюдо добавляли не масло или сметану, а просто воду. От этого оно было жидким, невкусным, водянистым. Также поступали и с овощным рагу.

5. Килька в томате без голов

Ее добавляли в разные блюда, от чего они становились ужасными, не вкусными. Например, очень часто варили картофель и добавляли туда эту ужасную консерву, солили и подавали.

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