5 секретов здорового завтрака

После ночного сна очень важен первый прием пищи, так как ваша пищеварительная система просыпается вместе с вами и тоже начинает работать, особенно с 7 до 11 часов. Главное, что нужно сделать после пробуждения – выпить стакан теплой воды, чтобы "запустить" организм и можете смело завтракать.

Консультант по здоровому питанию, доктор тибетской медицины Елена Беляева на своей странице в Facebook рассказал, что же нужно обязательно есть на завтрак, а от чего стоит категорически отказаться.

Какие продукты лучше есть на завтрак?

крупы;

тушеные овощи или запеченные на гриле, в духовке;

фрукты;

яйца;

омлет.

Если хотите быстрее сварить кашу и не растерять ее полезные свойства, лучше используйте уже замоченную на ночь крупу.

5 составляющих здорового и полезного завтрака

Завтрак обязательно должен быть теплым. Именно он поможет желудку успешно "воевать" с соляной кислотой и вырабатывать ферменты. Завтрак должен быть свежим, не вчерашним. Сварите утром кашу из замоченной на ночь крупы или сделайте горячий бутерброд, это будет полезно. Здоровый завтрак – путь к похудению. Если есть здоровую еду по утрам, то получится наконец начать терять лишние килограммы. То есть это фактически стратегия, которая поможет вам начать терять вес. Благодаря правильному завтраку вы не будете чувствовать жуткий голод, когда придет пора обеда. Следовательно, не станете переедать. Насыщенный витаминами завтрак – путь к успеху. Минералы, витамины, Омега-3 кислоты, которыми богаты полезные продукты для завтрака, улучшат работу мозга. Если надеетесь на хорошее начало дня и выполнение всей запланированной работы, то выбирайте только полезные продукты для завтрака. И, конечно, правильный завтрак – залог хорошего настроения. Если ваш организм работает без сбоев, не набирается лишний вес, вы меньше устаете и справляетесь, то и, конечно же, поводов для плохого настроения будет меньше.

Помните, что только правильный, здоровый завтрак поможет сбалансировать уровень сахара в крови, тем самым предупреждая развитие сахарного диабета. Также даст возможность организму функционировать естественно, нормализует метаболизм, а это важно для поддержания постоянного индекса массы тела.

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