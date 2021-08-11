5 сладостей, которые можно есть на ночь

Если вы не можете отказаться полностью от сладкого, более того, если вам хочется есть сладости вечером – стоит их просто заменить фруктами, орехами или 1 чайной ложкой меда, а также полезные сладости.

Редакция FoodOboz делится перечнем из 5 сладостей, которые спокойно можно есть на ночь, при этом не перегружая желудок перед сном, а также не набирая вес.

1. Сорбет

Это вкусное и очень простое мороженое, которое состоит из сока сладких фруктов. Вам стоит выдавить сок, добавить сахар, но можно и без и заморозить.

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2. Пастила

Прекрасная и полезная сладость из натуральных яблок и без сахара, ее можно смело есть вместо десерта к чаю.

3. Желе

В этом десерте абсолютно нет жиров, а общая калорийность практически нулевая. И это делает его незаменимым лакомством именно для худеющих людей.

4. Мармелад

Вот эту сладость можно есть даже тем, кто на самой строгой диете. Все дело в том, что в нем много пектина – вещество, которое помогает снижать уровень холестерина в крови и нормализовать метаболизм.

5. Фруктовые чипсы

Фруктовые чипсы изготовляют исключительно путем засушивания до хрустящего состояния кусочков фруктов, поэтому они не вредные, а полезные. В них сохраняются все полезные вещества.

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