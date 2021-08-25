Национальные украинские блюда, которые известны в мире

Национальные украинские блюда известны во всем мире своим прекрасным, неповторимым вкусом и потрясающей историей. Практически каждый шеф-повар из разных стран мира пытался приготовить хотя бы одно блюдо украинской кухни, к примеру, украинский борщ, галушки, вареники со шкварками и холодец.

Редакция FoodOboz рассказывает о 5 самых популярных украинских блюдах, которые известны во всем мире и которые любит каждый украинец.

1. Красный борщ

Трудно представить человека, который не знает, что есть такое блюдо, как борщ. И трудно представить украинца, который не любит и не умеет готовить его, ведь делается это очень просто – вам достаточно купить хорошее мясо, капусту, картофель, свеклу, морковь, томатную паста, сало, лук, зелень, обязательно фасоль и чеснок.

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Стоит отметить, что в октябре 2020 года его было внесено в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия, а 30 марта Украина подала заявку в ЮНЕСКО для признания борща украинским блюдом уже на мировом уровне.

Важно, что борщ является неотъемлемой частью украинской гастрономической культуры, хотя разновидности борща встречаются и в польской, и в белорусской, и в литовской кухне.

В Украине красный борщ готовят по-разному: в одних областях в кастрюлю обязательно кладут фасоль, в других – чернослив, в третьих – грибы, в четвертых заправляют мукой, а в пятых – копченостями. Очень часто в готовое блюдо добавляют лек – толченое сало с чесноком, перцем и зеленью. Борщ принято подавать со сметаной, а вместо хлеба есть ароматные пампушки – мягкие булочки, корочка которых смазана растительным маслом и чесноком.

2. Сало

Свиное сало солят, варят, коптят, вытапливают из него смалец, делают шкварки, перетирают с чесноком. У современных диетологов расходятся мнения об этом продукте, но известно, что в сале есть ценные жирные кислоты, а вредных насыщенных жиров относительно немного.

Диетолог Светлана Фус в Instagram поделилась своим мнением по поводу пользы и вреда сала для здоровья. Специалист утверждает, что сало является полезным продуктом, так как в нем содержатся все виды жирных кислот, жирорастворимые витамины Д и Е, витаминоподобное вещество холин. А все они участвуют в работе гормональной, нервной, иммунной, антиоксидантной систем организма.

Эти вещества обязательно должны входить в ежедневный рацион. Но важно, из каких источников и в каком количестве

Также Фус добавила, что избегать животных жиров в рационе – неправильно, ведь люди должны получать 30% общей калорийности рациона по обоим видам – растительных и животных жиров.

3. Холодец

Холодец – это холодное блюдо, которое состоит из густого бульона с кусочками мяса. Стоит отметить, что в холодце содержатся вываренные из хрящей желирующие вещества, полезные для связок и сухожилий, его рекомендуют есть при переломах и последующем сращивании костей. Холодец нужно чаще есть людям, которые страдают болезнями подвижности суставов.

4. Голубцы

Считается, что голубцы появились в XVIII веке под влиянием французской культуры. В то время люди, которые могли себе такое позволить, – ели голубей, а те, кто не мог – делали голубцы, смешивали мясной фарш с гречкой или же пшеном и заворачивали такую начинку в капустный лист, добавляли приправы и варили с вкусными соусами.

5. Вареники

Украинские вареники корнями уходят в турецкую кухню. Блюдо дюш-вар – вареные пирожки из пресного теста с начинкой – издревле готовили в Турции. В Украине название трансформировалось в сходное "вара-ники", а со временем – "вареники". В названии отражается и метод приготовления блюда – варка.

Начинки были традиционными: капуста, фасоль, шкварки, вишни, малина.

Сейчас вареники готовят с самыми разнообразными начинками, но рецепт теста всегда практически аналогичен.

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