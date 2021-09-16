5 вещей, которые испортят интерьер вашей кухни

Интерьер на кухне – очень важный момент, ведь в многих именно там начинается и заканчивается день. Здесь все должно быть лаконично, просто практично и со вкусом. Но иногда, увидев в магазине какую-то привлекательную деталь для кухни, мы бездумно ее покупаем, не задумываясь о том, нужна ли она вообще.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет о вещах, которые могут испортить дизайн и атмосферу вашей кухни.

Дешевый пластик в хорошей блестящей раковине – портит внешний вид интерьера. Лучше сочетать похожие между собой материалы по цвету и текстуре. Раковина – особенно заметная деталь на кухне. Не нужно еще больше акцентировать на ней внимание.

Видео дня

Коврик для посуды – это вещь, которая постоянно задействована на кухне. Коврик не должен слишком отличаться. Практичным решением будет выбрать прозрачную подстилку – на ней не видно различных потеков от воды.

Губки, тряпки кислотных оттенков

Различные полотенца с яркими узорами, губки, тряпки, мыльницы и другие предметы в кислотных оттенках – портят интерьер кухни. Такие детали должны быть нейтральными и дополнять общую стилистику помещения. Тряпка со временем использования теряет свой привлекательный вид, на ярких цветах это будет очень заметно.

Клеенка на столе

Клеенка вместо скатерти – дизайнерское решение родом из 90-х. Такая вещь будет дешевить интерьер вашей кухни. Клеенка – не единственный практический материал. Сейчас есть много скатертей, которые удобны в использовании и их не нужно часто стирать – достаточно просто протереть влажной тряпкой.

Большая Разнообразие декора и мелких деталей

В моде – практичность и лаконичность. Если у вас до сих пор стоят разнообразные солонки, статуэтки, прихватки и другие декоративные безделушки – время от них избавиться. Лучше освободить пространство – будет меньше пыли, больше уюта, стиля и свободного места.