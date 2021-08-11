5 вредных перекусов, от которых нужно отказаться

Перекус – обязательный прием пищи в перерыве между завтраком, обедом и ужином. Поэтому он должен быть максимально легким, например, это могут быть ягоды, фрукты, горсть орехов, йогурт, полезный сэндвич.

Редакция FoodOboz делится перечнем из 5 продуктов, которые категорически нельзя использовать для перекуса, чтобы не навредить организму.

1. Любые колбасные изделия

Это очень спорные продукты не только для перекуса, а в целом. Так как очень редко можно найти действительно натуральную, хорошую колбасу. В основном в ее состав входит соя, животные жиры и разные химические добавки, которые очень вредны для организма.

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2. Пончики

Они очень жирные и калорийные, так как в них есть масло, сахар, мука и все это жарится в растительном масле, часто еще их поливают шоколадом и сахарной пудрой. Их лучше вообще исключить из своего рациона не только для перекуса.

3. Плавленые сыры

Это сырные отходы, в которых нет абсолютно ничего полезного и даже напротив – они очень вредны для организма.

4. Пакетированные соки

Запомните, что все пакетированные соки готовятся из фруктового концентрата, который разбавляют с большим количеством сахара и лимонной кислотой, в результате вы получаете "витаминную" бомбу с ароматизаторами и консерваторами. Лучшей альтернативой им могут быть – свежевыжатые соки домашнего приготовления.

5. Картофельные чипсы и сухарики

Как правило, эти продукты готовятся на самом дешевом растительном масле, в них очень много консервантов, ароматизаторов и усилителей вкуса, которые очень вредны для организма.

Лучшим вариантом для полезного и вкусного перекуса могут стать: домашние пироги, запеканки, сырники, натуральные сладости, пастила, свежие овощи, натуральный йогурт, ягоды, орехи.

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