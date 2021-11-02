6 правил правильного завтрака: советы от эксперта

То, что завтрак является главным приемом пищи и от него зависит продуктивность на весь день, ни для кого не секрет. А вот как завтракать правильно и получить заряд энергии, а не усталость уже через час – знают далеко не все. Все потому, что чашка кофе и две ложечки каши стали уже для кого-то обыденностью, что совершенно неправильно.

Нутрициолог Алина Сапига рассказала о том, каким должен быть сытный завтрак. Опубликовано в Instagram.

6 заповедей здорового завтрака

Соленый

При этом не обязательно, чтобы это были именно яйца, хоть они и являются эталоном.

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Белково-жировой

Сюда можно отнести жирную рыбу, авокадо, яйца, выдержанный творог и орехи. Если привыкли завтракать кашей – пожалуйста. Но главное, чтобы она была с правильным дополнением, а не просто с бананом.

В первый час после пробуждения

Хотя большинство в такое время даже думать о завтраке не могут. Отсутствие аппетита свидетельствует о слишком сытном и очень позднем ужине.

Кофе или чай не раньше, чем через 20 минут после еды

Дубильные вещества, содержащиеся в этих напитках, препятствуют усвоению кальция, железа и цинка из еды.

Порции еды должно хватать на 3-4 часа

Идеальным вариантом является соленый завтрак калорийностью в 500 килокалорий и больше.

Обязательно двигаться до и после завтрака

Тем самым менять инсулиновый ответ на потребляемую пищу.

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