6 признаков, что мы едим слишком много красного мяса: в чем опасность

Красное мясо – один из основных продуктов в рационе многих людей. Оно является источником высококачественного белка и питает организм такими важными веществами, как железо, цинк и витамин B12.

Однако чрезмерное потребление связано с повышенным риском развития рака и сердечных заболеваний, поэтому рекомендуется ограничить его количество до 340-510 г в неделю, сообщает eatthis.com.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с 6 признаками, которые указывают на избыток красного мяса в рационе.

Увеличение веса

Частое употребление сочных стейков и чизбургеров приводит к увеличению веса, поскольку они содержат много калорий. Чтобы избежать этого, необходимо есть разумные порции говядины (85-110 г) и отдавать предпочтение нежирным частям, таким как вырезка или бедро.

Неприятный запах изо рта

Тем, кто столкнулся с этой проблемой, стоит обратить внимание на количество потребляемого мяса. Когда оно переваривается, тело вырабатывает аммиак в качестве побочного продукта, который может вызывать неприятный запах изо рта.

Повышение уровня холестерина

Слишком большое количество насыщенных жиров способно повысить уровень холестерина в крови. Чтобы этого не допустить, необходимо выбирать более постные куски мяса. В настоящее время исследования показывают, что потребление до 170 г нежирной говядины в составе сбалансированной диеты не оказывает негативного влияния на уровень холестерина. Эти результаты отражены в рекомендациях Американской кардиологической ассоциации.

Запоры

У тех, кто ест слишком много мяса и не получает достаточного количества клетчатки из продуктов, могут возникать запоры. Хотя говядина является источником одних из наиболее усваиваемых белков, слишком частое употребление приводит к нарушению сбалансированной диеты. Контроль за потреблением мяса и продуктов, богатых клетчаткой, а также сохранение гидратации – это методы, которые помогут избежать проблемы.

Проблемы с зачатием

Выбор белка на растительной основе или продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, а также ограничение количества красного и обработанного мяса приводит к улучшению фертильности у женщин. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале "Фертильность и стерильность".

У мужчин красное мясо связывают с меньшим количеством сперматозоидов. Диетолог Мелисса Гровс Азарро рекомендует ограничивать его потребление до 1-2 раз в неделю, отдавая предпочтение жирной рыбе (лосось) и полезным растительным белкам (чечевица и нут).

Неприятный запах тела

Потребление чрезмерного количества белка может приводить к неприятному запаху тела. Согласно исследованию, опубликованном в журнале Chemical Senses, мужчины, которые избегали красного мяса в течение 2 недель, имели более привлекательный и приятный запах по сравнению с теми, кто его ел.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, в чем опасность недоготовленного куриного мяса. Оно может вызвать пищевое отравление, поскольку в нем часто присутствуют бактерии кампилобактер, сальмонелла или клостридия перфрингенс.

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