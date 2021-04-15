6 продуктов, которые никогда не испортятся

Как бы это странно не звучало, но действительно есть продукты с неисчерпаемым сроком годности, если хранить их правильно.

Самое удивительно – то, что есть еда, которая может "жить" и сто лет. Редакция FoodOboz собрала для вас полный перечень того, что имеет большой срок годности.

Галета

Специальный вид галет для военных нужд — "хардтаки" – обычные сухари на муке с водой, который невозможно было даже укусить, а чтобы просто разломить их, требовалось хорошенько по ним ударить. Такое печенье входило в рацион солдат армии северян во время Гражданской войны в США (1861–1864) и оставалось съедобным сотню лет и не портилось.

Мед

Мед может храниться веками, доказательством этого стали археологические находки в древнеегипетских гробницах — горшки с медом.

Секрет его хранения в том, что в чистом меде не растут дрожжи и бактерии из-за высокого содержания сахара, низкого содержания воды и кислотности. Поэтому он является одним из древнейших природных консервантов.

Крепкий алкоголь

Ром, джин, виски, текила и водка в непочатом виде могут служить вечность. А вот вина долго хранить не стоит, но не все. Особенно: белые, они живут не более двух лет, красные — до десяти. Исключение — элитные вина, которые действительно могут спокойно храниться до ста лет.

Сухое молоко

Срок годности сухого молока обратно пропорционален содержанию жира. Чем меньше жира, тем дольше оно хранится. Цельное сухое молоко испортится через два года, а обезжиренное может храниться до двадцати лет. Стоит лишь помнить, что главное – держать его в холодильнике.

Растворимый кофе

Срок хранения растворимого кофе в герметичной упаковке — 5 лет, а при комнатной температуре до 20 лет. Но, если хранить его в холодильнике, то он "проживет" целую вечность.

Сушеное или вяленое мясо

Пеммикан — жирное сушеное мясо родом из Северной Америки. Если хранить его в холодильнике, то срок годности составит пару десятков лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как сиднейская диетолог Ребекка Гоуторн сравнила три вида самого востребованного шоколада: молочный, темный и веганский. Результат удивит.

Сью Моран, придумала один из лучших и, пожалуй, самых удивительных рецептов мороженого, главной изюинкой которого стал – кедский кофе.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!