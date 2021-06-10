6 способов, как испортить любое мясо

Если вы решили приготовить любое мясное блюда или просто сделать шашлык, вам стоит серьезно к этому приготовится. Выбрать хорошее мясо – это уже пол дела, но очень важным является – сделать правильный маринад, но и этого недостаточно для приготовления хорошего блюда.

Поэтому редакция FoodOboz подготовила для вас несколько ошибок, сделав которые вы точно испортите любое мясо, но, если вы их будете знать, вероятность того, что не допустите – велика.

1. Повторное использование маринада

Не используйте старый маринад. Источник: pixabay.com

Очень часто недобросовестные кулинары используют не просто плохой и вредный маринад для мяса, а еще и повторно его используют. Это очень опасно, так как сырое мясо может иметь много бактерий, которые остаются в маринаде, а это может сильно навредить организму.

2. Мариновать мясо меньше часа

Мясо маринуйте не меньше 1 часа. Источник: pixabay.com

Для разных видов мяса нужно выбирать и разное время для того, чтобы оно хорошо замариновалось. Но, нужно знать главное, что минимум должен быть хотя бы – 1-2 часа. Если у вас нет времени, тогда лучше не мариновать мясо вообще. В таких случаях лучше всего просто натереть мясо солью и специями, оставить так на 20-30 минут.

3. Не добавлять масло

Обязательно добавьте масло к маринаду. Источник: pixabay.com

Мало кто знает, что растительное масло – очень важный ингредиент, если его добавить в маринад, оно поможет мясу впитать все специи. Также благодаря маслу мясо будет сочным.

4. Недостаточно специй

Не жалейте специи. Источник: pixabay.com

В маринад нужно добавить минимум – 4 приправы, чтоб вкус мяса раскрылся полностью.

5. Слишком много соли

Не добавляйте много соли. Источник: pixabay.com

Не стоит добавлять много соли к мясу, это сделает его жестким.

6. Добавлять всего понемногу

Соусы для маринования. Источник: pixabay.com

Если вы хотите получить действительно вкусные шашлыки – не стоит в маринад добавлять все и сразу – майонез, соевый соус, кефир, лимон, уксус – это только испортит блюдо.

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