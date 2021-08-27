5 продуктов, которые ни за что не съест Елизавета ІІ и вся королевская семья

Королевская семья живет строго по правилам, которые касаются и еды в том числе. Как утверждал бывший повар королевы Даррен МакГрейди, вся семья предпочитает блюда с простыми вкусами и без "пахучих" ингредиентов. А вот, что касается конкретно меню Елизаветы II, ко всему она не ест еще картофель, рис и макароны.

Сегодня редакция FoodOboz предлагает узнать, какие 5 запретных продуктов и блюд никогда не употребляет монаршая семья и почему.

1. Сырое мясо

Бывший повар Даррен МакГрейди, упомянул в одном из интервью, что членам королевской семьи запрещается употреблять блюда содержащие сырое мясо.

Видео дня

Причина этого очень простая – чтобы попросту не отравиться. Он добавил, что такие блюда, как карпаччо и тартар на мероприятиях, где есть королевская семья – не подают.

2. Моллюски

Королева Елизавета ІІ и вся королевская семья никогда не употребляют морепродукты и моллюски, причина все та же – чтоб избежать пищевых отравлений.

Бывший королевский дворецкий Грант Гарольд сказал журналу Woman & Home, что это очень правильное решение – оказаться от всех морепродуктов.

Это очень разумный шаг — отказаться от морепродуктов, когда вы находитесь на публике и должны исполнять свои обязанности. Мы бы не хотели, чтобы у члена королевской семьи возникла серьезная реакция на пищевое отравление, особенно если он находится в зарубежном туре

3. Фуа-гра

С 2008 года под строгим запретом у Виндзоров является фуа-гра. Запрет ввел принц Чарльз, который был сильно взволнован благополучием животных. Так как для изготовление фуа-гра нужны специально откормленные птицы, с которыми очень жестоко обращались, в связи с этим никто из королевской семьи не употребляет этот продукт.

4. Макаронные изделия

Королева Елизавета ІІ не ест крахмалистые углеводы, рис и картофель, так как она на диете, а больше отдает предпочтение блюдам на основе рыбы, овощей и мяса. А также, как отметил ее бывший повар, она обожает десерты.

5. Чеснок и лук

Этот продукт в королевской семье не есть никто, так как он имеет очень сильный аромат, а это абсолютно противоречит придворному регламенту.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: