7 ножей, которые должны быть на каждой кухне

Нож – несомненный король на любой кухне. От того, каким инструментом вы работаете, зависит, насколько легко у вас протекает процесс готовки.

Редакция FoodOboz рассказывает, как правильно выбрать себе хорошего помощника в магазине, а также какие основные виды ножей должны быть на любой кухне (да, их несколько).

Как выбрать хороший нож

В первую очередь советуем всегда обращать внимание на материал, из которого сделан нож. Самый распространенный материал, из которой делают нож, это сталь. Она бывает нескольких видов.

Дамасская сталь. Самые лучшие ножи в мире. Такие ножи очень прочные, долго не тупятся и не ржавеют, не темнеют и не покрываются пятнами. Правда, настоящий нож из дамасской стали можно приобрести только у кузнеца в какой-нибудь глухой японской или китайской деревне. Но если вы вдруг наткнетесь на такого, берите у него ножи, не раздумывая.

Низкоуглеродистая сталь. Такие ножи довольно дешевые, но в то же время быстро тупятся, покрываются пятнами и часто придают продуктам металлический привкус. Точить такие ножи очень сложно, поэтому их часто называют одноразовыми.

Высокоуглеродистая сталь. Такие ножи намного качественнее. Во-первых, они очень долго остаются острыми, во-вторых, не ржавеют, в-третьих, их цена в разы ниже, чем у ножей из дамасской стали.

А еще есть керамические ножи. Керамика легкая, лезвие долго не тупится, не темнеет и не отдает посторонних вкусов еде. Но такие ножи очень легко бьются, поэтому их ни в коем случае нельзя ронять.

Самые лучшие ножи – из дамасской стали. Источник: unsplash.com

Основные ножи

Шеф-нож. Универсальный нож с широким лезвием, который должен быть на каждой кухне. Длина такого ножа может быть от 15 до 30 см. Если будете покупать Chef’s knife, берите длиной 21-24 см – на наш взгляд, это самая оптимальная длина. Таким ножом очень удобно нарезать овощи, мясо и рыбу, можно разделывать курицу, давить чеснок, а если у вас под рукой не окажется молоточка, то рукояткой шефского ножа можно отбивать филе.

Нож для чистки. Небольшой нож с тонким лезвием длиной 8-10 см. Незаменимый нож для мелких работ: им можно легко почистить овощи и фрукты. Ножей для чистки есть два вида. Первый – зогнутой формы, является альтернативой овощечистке, второй – с прямым лезвием, наиболее распространенный.

Филейный нож. Длинный нож (как правило, 18 см) средней толщины. Идеален для разделки мяса и рыбы: у этого ножа очень острый наконечник, который помогает справиться с вырезанием косточек и разделкой птичьей тушки. Также таким ножом очень удобно делать нарезку мяса, сыра, рыбы и фруктов.

Нож для хлеба. Зазубренный нож длиной около 15 см. Лезвие с зубчиками идеально режет свежий хлеб: не крошит твердую корочку, но в то же время не сминает мягкую средину. Кроме того, этот нож идеально подойдет для нарезки чищенного ананаса, арбуза, дыни.

Филейным ножом удобно делать нарезку. Источник: unsplash.com

Дополнительные ножи

Тесак. Он же топорик, он же нож мясника. Большое прямоугольное лезвие длиной 17-18 сантиметров (хотя иногда также можно встретить топорик длиной 30 см), которое идеально справляется и с разделкой мяса, и с измельчением других продуктов. Некоторые шефы иногда используют тесак вместо шефского ножа, нарезая им овощи, рыбу и мясо.

Нож для сыра. Нож длиною 15 см с мелкими зубчиками по краю и углублениями в лезвии. Зубчики облегчают нарезку, а дырочки нужны, чтобы сыр не прилипал к ножу во время нарезки. На конце сырного ножа может быть двузубчатая вилочка, которой удобно переносить ломтики сыра с доски на тарелку.

Нож для томатов. Тонкий нож длиной 12-13 сантиметров. По краю лезвия у такого ножа идут мелкие-мелкие зубчики, которые помогают разрезать плотную помидорную кожицу, но при этом не сминать мягкую сердцевину. Этим ножом помимо томатов можно нарезать любые фрукты и овощи с твердой кожицей и нежной мякотью.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что шеф-повар, победитель британской версии шоу "МастерШеф. Профессионалы" Оли Мартин рассказал свой личный лайфхак по приготовлению пасты. Его секрет состоит в том, чтобы не сливать отваренные макароны в дуршлаг.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!