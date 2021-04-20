7 продуктов, которые можно есть по истечению срока годности

Не торопитесь немедленно выбрасывать продукты, срок годности которых уже истек. Ведь есть и такие, которые смело можно есть без опаски и просроченными.

Об этом рассказала диетолог Карла Грискти в статье для Sheerluxe.com.

Она назвала 7 продуктов:

1. Замороженные овощи

Они могут годами хранится в морозилке, хоть и потеряют вкус за это время, но точно не навредят организму!

2. Макароны

Этот продукт вообще не имеет срока годности.

Макароны никогда не портятся. Источник: pexels.com

3. Консервация

Если ее хранить в темном, холодном месте она может не портиться более 3 лет.

4. Виски

Виски может "прожить" много лет и это будет для него только плюс. Но это только, если его правильно хранить, при избежание контакта алкоголя с пробкой, и при температуре от 15 до 20 градусов.

Виски может хранится годами. Источник: pexels.com

5. Соленья

Соленые огурцы, помидоры и квашеная капуста, которые хорошо замаринованы могут хранится более 2 лет.

6. Шоколад

Если его хранить в темном месте, то ограничений по сроку годности просто нет. И пусть вас не пугает даже образовавшаяся на нем корочка, она абсолютно безопасна.

Шоколад не портится, даже если имеет корочку. Источник: pexels.com

7. Твердые сыры

Они тоже не имеют срока годности, даже плесень, которая может появится на их поверхности не опасна, если ее обрезать. Опасна она только для мягких сыров, таких как бри или творога.

Портятся только бри или творог. Источник: pexels.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие продукты имеют вечный срок годности при правильном хранении.

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