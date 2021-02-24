6 продуктов, которые не стоит покупать в супермаркете

Несмотря на акции, которыми пестрят полки супермаркетов, есть продукты, которые не стоит покупать даже по очень по выгодной цене.

Редакция FoodOboz рассказывает что это за продукты, а также объясняет, почему их лучше обходить стороной.

Молотый перец. Многочисленные исследования показывают, что в молотом перце некоторых торговых марок сам перец практически отсутствует: в пакеты с душистым перцем, например, часто добавляют измельченную шелуху гречки. В этой ситуации будет лучше покупать перец горошком.

Тертый сыр. Существует большая вероятность того, что это старый сыр. Кроме того, в некоторые разновидности сыров (к примеру, в тертый пармезан), добавляют целлюлозную пудру: она не имеет цвета, вкуса и запаха, но при этом хорошо впитывает влагу, помогая избежать образования комочков в тертом сыре.

Салаты в упаковке. Результаты многочисленных лабораторных исследований показывают, что упакованные салаты небезопасны для здоровья: как правило, они проходят многоэтапную обработку, которая помимо мытья и шокового охлаждения, также включает этап дезинфекции в разных химических растворах. Все это потом оказывается в нашем организме. Нет, мы не призываем отказаться от салатов, но советуем покупать свежую зелень в пучках.

Продукты со вкусом черники. В самой чернике нет ничего плохого, наоборот эта ягода очень полезна, причем настолько, что в США даже отмечается Национальный месяц черники. Только настоящих ягод в десертах и сладостях крайне мало. Все кексы, маффины, батончики, хлопья, мюсли, йогурты и шоколад делают не из свежих или сушеных ягод, а с использованием красителей, восстановленного черничного сока и ароматизаторов. И никакой пользы в этих продуктах нет.

Апельсиновый сок. Дело в том, что большинство производителей готовит напиток дешевым методом, то есть путем восстановления концентрированного апельсинового сока. Апельсины собирают, обрабатывают и отправляют под пресс. Полученный сок направляют на концентрирование, где в результате кипения из сока испаряется практически вся жидкость. На заводы по производству соков поступают бочки концентрата, куда добавляют очищенную воду, аромадобавки и большое количество сахара. После этого сок снова проходит пастеризацию при высокой температуре. И только после этого его разливают в упаковки. Никакой пользы в таком напитке, как вы понимаете, нет.

Кофе 3 в 1. Тут, пожалуй, обойдемся без комментариев. Только напомним, что в составе одного пакетике такого "кофе" можно обнаружить практически всю таблицу Менделеева: трансжиры, регуляторы кислотности, стабилизаторы, эмульгаторы, красители и ароматизаторы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что китайцы составили список продуктов, которые обязательно нужно подвергать термической обработке: это избавит от вредных бактерий и поможет избежать проблем с пищеварением.

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