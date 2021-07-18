7 продуктов, от которых нужно отказаться перед сном

Все мы прекрасно знаем, что есть перед сном – не самая лучшая идея, лучше всего есть за 3-4 часа до сна, а еще лучше – отказаться от еды после 18:00, чтобы не перегружать желудок на ночь и не чувствовать дискомфорт утром. Можно смело пить воду на ночь, но в небольших количествах, а также кефир или морс.

Сегодня редакция FoodOboz поделится с вами списком из 7 продуктов, от которых точно стоит отказаться перед сном.

1. Злаки

Лучшее время для употребления злаков – утро, их не стоит есть на ужин из-за большого количества сахара в них, который спровоцирует всплеск глюкозы.

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2. Мороженое

Если мороженое не домашнее – от него лучше отказаться перед сном, оно очень калорийное, в нем много сахара. Но, даже если оно домашнее – съешьте его лучше в первой половине дня.

3. Сырые овощи

Овощи нужно есть в первой и второй половине дня, но не перед сном, так как они могут стать причиной вздутия.

4.Смузи

Смузи – вкуснейший вариант перекуса, но не перед сном. Так как их основа – овощи, фрукты, которые будут долго перевариваться и эти – перегрузят желудок.

5. Острая пища

Приправленная еда повысит кислотность желудка и поднимет сердечное давление, поэтому на ночь ее категорически не стоит есть.

6. Арбуз

Это очень вкусный и полезный продукт, но слишком мочегонный, лучше всего есть его – в первой и второй половине дня и даже – утром. Если вы будете есть этот фрукт на ночь, на утро получите еще и отеки.

7. Мясо

Мясо – тяжелый продукт, который совершенно не стоит есть перед сном. Таким образом вы не дадите шанс вашему желудку ночью отдыхать. В результате получите: плохой сон, плохое самочувствие утром и даже изжогу.

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