7 продуктов, от которых нужно отказаться перед сном
Все мы прекрасно знаем, что есть перед сном – не самая лучшая идея, лучше всего есть за 3-4 часа до сна, а еще лучше – отказаться от еды после 18:00, чтобы не перегружать желудок на ночь и не чувствовать дискомфорт утром. Можно смело пить воду на ночь, но в небольших количествах, а также кефир или морс.
Сегодня редакция FoodOboz поделится с вами списком из 7 продуктов, от которых точно стоит отказаться перед сном.
1. Злаки
Лучшее время для употребления злаков – утро, их не стоит есть на ужин из-за большого количества сахара в них, который спровоцирует всплеск глюкозы.
2. Мороженое
Если мороженое не домашнее – от него лучше отказаться перед сном, оно очень калорийное, в нем много сахара. Но, даже если оно домашнее – съешьте его лучше в первой половине дня.
3. Сырые овощи
Овощи нужно есть в первой и второй половине дня, но не перед сном, так как они могут стать причиной вздутия.
4.Смузи
Смузи – вкуснейший вариант перекуса, но не перед сном. Так как их основа – овощи, фрукты, которые будут долго перевариваться и эти – перегрузят желудок.
5. Острая пища
Приправленная еда повысит кислотность желудка и поднимет сердечное давление, поэтому на ночь ее категорически не стоит есть.
6. Арбуз
Это очень вкусный и полезный продукт, но слишком мочегонный, лучше всего есть его – в первой и второй половине дня и даже – утром. Если вы будете есть этот фрукт на ночь, на утро получите еще и отеки.
7. Мясо
Мясо – тяжелый продукт, который совершенно не стоит есть перед сном. Таким образом вы не дадите шанс вашему желудку ночью отдыхать. В результате получите: плохой сон, плохое самочувствие утром и даже изжогу.
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