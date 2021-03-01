7 сэндвичей, которые можно взять с собой на работу

Бутерброды – идеальный перекус на работе. Сытно, вкусно, удобно брать с собой. Диетологи, к слову, не против бутербродов, главное, по их словам брать хлеб из цельнозерновой муки, а начинку делать не из магазинной колбасы.

Редакция FoodOboz рассказывает, какие сэндвичи можно взять на работу – завернуть в фольгу или положить в ланч-бокс.

Сэндвич удобно носить в ланч-боксе. Источник: taste.com.au

Сэндвич с курицей и маринованными огурцами. Запеченная курица – лучший ингредиент для бутербродов. Хотя даже если надумаете пожарить курочку, в любом случае жареная куриная грудка будет намного полезнее для организма, чем колбаса из магазина. Идеальным дополнением к курице станут кисленькие маринованные огурчики.

Cэндвич с тунцом и свежим помидором. Консервированный тунец в собственном соку размять вилкой, смешать с домашним майонезом и выложить на хлеб. Сверху положить нарезанный кружочками помидор и лист салата.

Сэндвич с авокадо и крем-сыром. Крем-сыр "Филадельфия" можно легко приготовить дома, главное набраться немного терпения. Если вы не хотите ждать почти сутки день, купите крем-сыр в магазине, намажьте его на хлеб и сверху выложите тонкие ломтики спелого авокадо. При желании можно добавить микрогрин.

Сэндвич с хамоном и хурмой. Хурму нарезать тонкими дольками или кружочками, выложить на хлеб. Сверху уложить тонкие слайсы хамона. При желании хлеб можно смазать крем-сыром. Больше о сочетании хурмы и мяса читайте здесь.

Сэндвич с грушей и голубым сыром. Сыр подержать в комнатной температуре, чтобы он стал мягким. Намазать на хлеб как масло, сверху выложить тонкие ломтики груши и свежую рукколу. По желанию можно сбрызнуть бальзамическим кремом.

Сэндвич с моцареллой и вялеными томатами. Вяленые томаты нарезать тонкой соломкой, выложить на хлеб. Сверху выложить листочки беби-шпината и моцареллу, порезанную кружочками.

Сэндвич с хумусом и сладкой морковью. Приготовить хумус – мы советуем готовить его самостоятельно, а не покупать в магазине. Намазать хумус на хлеб, сверху выложить свежую морковь, нарезанную соломкой. При желании можно добавить синюю капусту – тонко нашинкованную свежую или маринованную.

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