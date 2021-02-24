8 ошибок, которые мы допускаем, пользуясь микроволновкой

Большинство людей неправильно пользуются микроволновой печью, из-за чего вкус еды оставляет желать лучшего.

Во избежание недоразумений издание Insider опросило американских шеф-поваров и составило список ошибок, которые мы чаще всего допускаем при готовке и разогревании еды в микроволновой печи.

Первую и самую распространенную ошибку вы совершаете, когда одновременно нагреваете несколько видов еды. В таком случае подогрев происходит неравномерно: часть продуктов оказывается очень горячей в то время как другая остается холодной.

Вторую ошибку мы делаем, когда забываем мешать содержимое тарелки или переворачивать продукты в процессе нагрева. В это случае блюдо также нагревается неравномерно.

Третья ошибка состоит в том, что очень много людей нагревают жидкость в стеклянной посуде. Не делайте так, это чревато ожогами. К тому же шеф-повара утверждают, что воде для закипания необходимо соприкасаться с неровной поверхностью, а гладкое стекло мешает этому процессу.

Четвертой ошибкой является использование в микроволновой печи неподходящей для этого посуды. К примеру, миски из пенополистирола не предназначены для микроволновок: пенопласт при нагревании выделяет вредные химические элементы, частички которых попадают в нашу еду.

Пятую ошибку люди совершают, когда включают пустую микроволновую печь. Такие манипуляции могут не только повредить микроволновку, но и стать причиной пожара.

Шестую ошибку вы сделаете, если будете готовить в микроволновке острые перцы. При нагревании чили и халапеньо выделяют вредный пар и дым, исходящий от перца, может обжечь глаза. Кроме того, в микроволновой печи перец начинает выделять капсаицин – вещество, которое может вызывать раздражение при контакте с влажными тканями глаз, носа и горла. Во избежание подобных ситуаций шефы рекомендуют готовить острый перец в духовке, а не в микроволновке.

Седьмая ошибка состоит в том, что некоторые люди размораживают в микроволновке замороженные фрукты и ягоды. Ничем хорошим это не закончится, более того, это лишь приведет "к огромному беспорядку внутри вашей микроволновой печи". Если у вас нет времени ждать, пока фрукты и ягоды растают при комнатной температуре, сложите необходимо количество в полиэтиленовый пакет и положите его в миску с горячей водой.

Восьмую ошибку делают люди, которые хотят сварить яйца в микроволновке. Все дело в том, что микроволны готовят продукт изнутри, а это значит, что яйцо может попросту взорваться. Даже если этого не произойдет, у яйца будет отвратительный вкус, пишет Insider. Если у вас нет времени сварить яйцо обычным способом в кастрюле на плите, попробуйте сделать в скорлупе небольшое отверстие и погрузить яйцо в керамическую миску с горячей водой. Затем поставьте миску в микроволновую печь на мощность 50% и готовьте около трех-четырех минут.

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