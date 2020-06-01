9 продуктов для сохранения памяти

Яйца, шпинат, куркума, оливковое масло, тыквенные семечки - это только некоторые продукты, которые помогут человеку надолго сохранить отличную память.

Давно известно, что с возрастом у многих людей ухудшается память, однако ее можно тренировать, поддерживая сбалансированным питанием. Для этого в рацион нужно обязательно включать продукты, богатые витаминами группы В, цинком и железом.

Эти вещества улучшают кровоснабжение мозга, что, естественно, положительно сказывается на состоянии памяти, пишет health.harvard.edu.

Яйца www.diets.ru

Яйца

Белок, витамины и холин, содержащиеся в яйцах, помогают формированию новых клеток мозга и нервных импульсов. Примерно так и выглядит наша память с биохимической точки зрения: усвоение информации напрямую зависит от качества соединения нейронов между собой. Эксперты по питанию считают, что взрослый человек может съедать в неделю не больше 6 яиц.

Шпинат headinsider.net

Шпинат

Витамины К, А, С, лютеин и зеаксантин, которые в избытке содержатся в шпинате, регулируют синтез жиров, важных для строительства клеток всего организма, включая мозг, а также полезны для поддержания иммунитета. Лучше всего есть шпинат свежим в салатах или готовить за несколько секунд на масле ги. Диетологи рекомендуют ежедневно употреблять 150 грамм этой зелени.

Куркума centr-molodosti.ru

Куркума

Куркумин улучшает кровообращение и помогает поддержанию иммунитета. Эта специя великолепно чистит сосуды и разрушает бляшки на их стенках. В день нужно употреблять не более столовой ложки этого природного мощного антисептика.

Оливковое масло Getty

Оливковое масло

Приверженцы здорового образа жизни считают, что именно это масло очень важно для профилактики болезней сосудов и тканей мозга. В нем много полифенолов — антиоксидантов, которые замедляют старением всех клеток организма.

Тыквенные семечки Getty

Тыквенные семечки

Богатые цинком, эти семечки являются эффективной поддержкой в восприятии и усвоении информации. В семечках тыквы есть магний, полезный для мышц и сердца, триптофан — предшественник окситоцина, а еще селен и витамины В1 и К, которые помогают сосредоточиться. Ежедневная норма - 100 граммов не обжаренных, а подсушенных семечек.

Брокколи Getty

Брокколи

Брокколи по составу очень похожи на яйца, только вместо белка в брокколи содержится большое количество клетчатки. Холин и витамин К в овоще примерно в таком же количестве, как и в яйцах. Так что стоит есть брокколи ежедневно.

Черная фасоль Getty

Черная фасоль

В фасоли очень много растительного белка, необходимого для мышц и питания мозга, а еще - магний, калий, железо и кальций, которые не позволяют стареть клеткам мозга и ускоряют их обновление.

Грецкие орехи National Explorer

Грецкие орехи

О пользе этих орехов было сказано достаточно, в них содержится белок, витамины В, Р и К, полезные аминокислоты. Последние очень важны для нормальной работы мозга, метаболизма и гормонального баланса. Рекомендуется съедать в день до 30 граммов орехов - это примерно горсть.

Сок буряка suseky.com

Сок свеклы

Сок свеклы содержит в себе железо, а значит, он улучшает приток крови к мозгу. То есть клетки получают увеличенную порцию кислорода и питательных веществ. В свекольном соке много антиоксидантов, которые помогают выводить токсины из организма. Нормой считается два стакана сока ежедневно, но с непривычки может случиться расстройство пищеварения. Поэтому стоит начать с четверти стакана, смешивая свежевыжатый свекольный сок с гранатовым или апельсиновым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ультра обработанные продукты (колбасы, сосиски), полуфабрикаты, газированная вода и магазинная пицца являются одними из главных продуктов, которые ускоряют процессы старения.

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