9 продуктов, которые исчезли из магазинов

Мы не тоскуем ни по Советскому Союзу, ни по мятежным 90-м, но все же иногда вспоминаем некоторые продукты из нашего детства. Магазины в то время не баловали разнообразием товаров, поэтому редкие шоколадки или жвачки казались всем вершиной гастрономического искусства.

OBOZREVATEL вспоминает о продуктах, которые со временем исчезли из магазинов и больше никогда в нашу жизнь не вернулись (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сахарная голова. Изначально сахар производился в форме конической "головы" – такая себе сладкая глыба, примерно как кусок каменной соли, только гладкий и в форме конуса. На советских прилавках такие "глыбы" появлялись в честь юбилея революции.

Вот так выглядит сахарная голова. Источник: Pikabu

Калач с ручкой. Специально уточняем, что именно с ручкой, так как обычные калачи из сдобного теста в форме круга сейчас доступны на полоках в магазинах. А вот сдобные булки в форме гири или замка с дужкой канули в лету. А когда-то булку с ручкой можно было купить в любой булочной.

Юрий Никулин и забытый всеми калач с ручкой в фильме "Операция Ы и другие приключения Шурика". Источник: Pikabu Pikabu

Лапшевник. Лапша, запеченная в смеси молока с яйцами. В советских буфетах блюдо подавали как запеканку, порционно нарезая квадратными кусками. Если сильно ностальгируете по этому блюду, можете приготовить его дома: лапшу отварить в молоке, сложить в форму, залить смесью молока и яиц и запечь в духовке до румяной корочки сверху.

Лапшевник – сладкая запеканка из вареной вермишели. Источник: 100menu

Консервы "Завтрак туриста". В Советском Союзе "Завтраком туриста" называли все консервы в жестяных банках: тушенку, рыбные консервы, а также мясо с рисом, гречкой или перловкой. Нейминг объяснялся довольно просто: консервы были неприхотливы в хранении и их удобно было брать в походы.

Идеальная еда в походе. Источник: Pikabu

Мороженое без упаковки. Тот самый пломбир, который до сих пор считается эталоном сливочного мороженого, раньше продавался без упаковки, его просто прикрывали сверху круглой бумажечкой.

Вот как нужно бороться с пластиковой упаковкой. Источник: Pikabu

Съедобный браслет. Могли быть как с часами, так и без. Девочки любили их надевать на руку в виде украшения и прямо с руки обгрызать по одной конфете.

2 в 1: украшение и браслет. Источник: Pikabu

Кетчуп Uncle Ben's. Популярная реклама 90-х гласила, что кетчуп от дядюшки Бена гарантирует "неизменно превосходный результат". Кстати, на фоне недавних протестов Black Lives Matter производители бренда Uncle Ben's заявили, что собираются изменить логотип бренда, на котором изображен афроамериканец.

Маргарин Rama. Реклама в ламповых телевизорах упорно пыталась выдать растительный спред за элитное сливочное масло, предлагая намазывать его на хлеб. Потому что? Правильно – хлеб и Rama созданы друг для друга.

Вафли "Куку-Руку". Популярная сладость начала 90-х от всех других отличалась тем, что продавалась с яркими наклейками внутри. Эти наклейки нужно было собирать, чтобы выиграть путешествие за границу. Поговаривают, что в результате акции несколько десятков семей действительно смогли провести пять дней в Греции в трехзвездочном отеле.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о продуктах питания, которых не существовало в СССР, а точнее – не производились воообще и не были доступны для 95% населения.

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