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9 продуктов, опасных для здоровья

1.1т
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Некоторые продукты, которые присутствуют в нашем ежедневном рационе, могут быть смертельно опасны для здоровья. В этом уверена специалист по питанию Баварского центра потребителей Даниэла Крел.

Как сообщает немецкое издание Focus, она назвала девять таких продуктов, регулярное употребление которых несет угрозу нашему здоровью.

  • Жареные колбасы. Это блюдо оказалось на первом месте из-за большого количества жира и соли, которые приводят к риску развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

  • Консервы. Еда в жестяных банках, по мнению специалиста, тоже опасна для здоровья, так как в упаковках с консервами содержится вредный бисфенол А, который способен привести к раку, бесплодию и нарушению развития у детей.

  • Рыба. Правда, не вся рыба, а та, что загрязненная ртутью. Это зависит не только от вида и возраста рыбы, но и от среды ее обитания.

  • Белый рис. Белый рис по словам эксперта, опасен тем, что в нем может содержаться мышьяк. Особенно это касается отполированного белого риса, поэтому его и продукты с его содержанием следует употреблять в ограниченных объемах.

  • Пончики. Опасность была обнаружена и в пончиках. По словам Крел, их вред заключается в дешевом пальмовом масле, в котором выпекают пончики: при нагревании в таком масле образуется большое количество канцерогенов.

  • Поп-корн. Также вредно и масло, которое содержится в поп-корне для микроволновой печи. Кроме того, поп-корн опасен повышенным содержанием сахара, соли, ароматизаторов, а также диацетила – вещества, которое при вдыхании вызывает болезнь легких.

  • Чипсы и картофель фри. Согласно исследованиям, на которые ссылается Даниэла Крел, частое употребление картофеля фри и чипсов почти в два раза увеличивает риск смерти. Это происходит не только из-за содержания в них соли и жиров, но и из-за наличия канцерогенного акриламида.

  • Замороженная пицца. Риск развития рака повышает и замороженная пицца, предназначенная для приготовления в духовке или микроволновке. Помимо высокого содержания жира и калорий, замороженная пицца также содержит множество искусственных ароматизаторов и усилителей вкуса. А колбаса салями, которую добавляют в замороженную пиццу, опасна тем, что при нагревании создает опасные канцерогенные нитрозамины.

  • Газировка. Опасной является и любая сладкая газировка. Это связано с тем, что сахар и искусственные ароматизаторы в ней повышают риск ожирения и диабета второго типа.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ученые назвали игристое вино одним из самых опасных спиртных напитков. Все дело в пузырьках, которые способствуют быстрому проникновению алкоголя в кровь: именно это является причиной стремительного опьянения.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Темы
Здоровье Питание
Тег
диета
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