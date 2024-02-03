А-ля "Рафаэлло": бюджетные домашние конфеты с кокосом

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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А-ля 'Рафаэлло': бюджетные домашние конфеты с кокосом

Когда-то эти конфеты дарили на праздники, ведь у них был необычный вкус и красивая упаковка. Теперь это давно привычное для всех лакомство, хоть и стоит дороже некоторых других. Однако их вкус по-прежнему остается непревзойденным.

Повторить его дома попробовала фудблогер с ником zhuravlina_cooking. Рецепт достаточно бюджетных конфет а-ля "Рафаэлло" она опубликовала в Instagram.

А-ля ''Рафаэлло'': бюджетные домашние конфеты с кокосом

Ингредиенты

  • Молоко – 300 мл
  • Манная крупа – 90 гр
  • Кокосовая стружка – 90 гр
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  • Сливочное масло – 60-70 гр
  • Ванильный сахар – 10 гр
  • Сахар – 70 гр
  • Миндаль, или другие орешки

Способ приготовления

1. К холодному молоку добавляем манку, ставим на огонь и нагревая перемешиваем.

А-ля ''Рафаэлло'': бюджетные домашние конфеты с кокосом

2. Добавляем сахар, ванильный сахар, масло и перемешиваем до растворения на небольшом огне.

3. Добавляем кокосовую стружку и вымешиваем до однородности с помощью лопатки.

А-ля ''Рафаэлло'': бюджетные домашние конфеты с кокосом

4. Массу охлаждаем до комнатной температуры, формируем конфеты и по желанию добавляем внутрь орешек по вкусу.

А-ля ''Рафаэлло'': бюджетные домашние конфеты с кокосом

5. Обваливаем в кокосовой стружке, выкладываем на дощечку и отправляем на ночь в холодильник.

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