Когда-то эти конфеты дарили на праздники, ведь у них был необычный вкус и красивая упаковка. Теперь это давно привычное для всех лакомство, хоть и стоит дороже некоторых других. Однако их вкус по-прежнему остается непревзойденным.

Повторить его дома попробовала фудблогер с ником zhuravlina_cooking. Рецепт достаточно бюджетных конфет а-ля "Рафаэлло" она опубликовала в Instagram.

Ингредиенты

Молоко – 300 мл

Манная крупа – 90 гр

Кокосовая стружка – 90 гр

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Сливочное масло – 60-70 гр

Ванильный сахар – 10 гр

Сахар – 70 гр

Миндаль, или другие орешки

Способ приготовления

1. К холодному молоку добавляем манку, ставим на огонь и нагревая перемешиваем.

2. Добавляем сахар, ванильный сахар, масло и перемешиваем до растворения на небольшом огне.

3. Добавляем кокосовую стружку и вымешиваем до однородности с помощью лопатки.

4. Массу охлаждаем до комнатной температуры, формируем конфеты и по желанию добавляем внутрь орешек по вкусу.

5. Обваливаем в кокосовой стружке, выкладываем на дощечку и отправляем на ночь в холодильник.

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