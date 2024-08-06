Абрикосовое варенье на сковороде за 15 минут: идеально хранится на зиму
Вкусное варенье из абрикосов на зиму можно приготовить всего за 15 минут. Вам для этого понадобится обычная сковорода. Масса получается достаточно густой, в меру сладкой и легкой кислинкой.
Идея приготовления абрикосового варенья на сковороде опубликована на странице фудблогера Анастасии Шемелиной (nastya shemelina9) в Instagram. Очень вкусно есть прямо на хлебе.
Ингредиенты:
- абрикосы – 2 банки с горкой по 0,5 л.
- сахар – 0,5 л с верхом и еще пол банки
- лимонная кислота – 0,5 ч.л. без горки
Способ приготовления:
1. Абрикосы помыть, почистить от косточки.
2. Нарезать на кусочки.
3. Высыпать абрикосы в сковороду с толстым дном (количество плодов разделить на две порции, чтобы хорошо проварилось).
4. Довести до кипения и, постоянно помешивая, варить 5 минут.
5. Далее добавить сахар, варить еще 5 минут на большом огне, постоянно помешивая.
6. Добавить лимонную кислоту и проварить еще одну минуту.
7. Разлить по простерилизованным банкам и закатать крышками.
8. Дать полностью остыть.
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