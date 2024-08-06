Вкусное варенье из абрикосов на зиму можно приготовить всего за 15 минут. Вам для этого понадобится обычная сковорода. Масса получается достаточно густой, в меру сладкой и легкой кислинкой.

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Идея приготовления абрикосового варенья на сковороде опубликована на странице фудблогера Анастасии Шемелиной (nastya shemelina9) в Instagram. Очень вкусно есть прямо на хлебе.

Ингредиенты:

абрикосы – 2 банки с горкой по 0,5 л.

сахар – 0,5 л с верхом и еще пол банки

лимонная кислота – 0,5 ч.л. без горки

Способ приготовления:

1. Абрикосы помыть, почистить от косточки.

2. Нарезать на кусочки.

3. Высыпать абрикосы в сковороду с толстым дном (количество плодов разделить на две порции, чтобы хорошо проварилось).

4. Довести до кипения и, постоянно помешивая, варить 5 минут.

5. Далее добавить сахар, варить еще 5 минут на большом огне, постоянно помешивая.

6. Добавить лимонную кислоту и проварить еще одну минуту.

7. Разлить по простерилизованным банкам и закатать крышками.

8. Дать полностью остыть.

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