Варенье из абрикосов – это не только вкусный самостоятельный десерт, но и начинка для выпечки и десертов. В готовом виде лакомство вкусно сочетается с блинами, оладьями и даже мороженым. Приготовить варенье очень легко в домашних условиях. Придерживаясь пропорций, оно получается густое, сладкое, а фрукты держат форму.

Редакция FoodOboz поделится с вами самым удачным рецептом абрикосового варенья половинками.

Ингредиенты на литровую банку:

абрикосы – 2 ст

сахарный песок – 2 ст

вода – 1 ст

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить абрикосы, а именно очистить их от косточек и разделить каждый фрукт на две половинки.

Видео дня

2. Подготовленные абрикосы переложить в кастрюлю, добавить сахар и воду. Все тщательно перемешать и поставить на огонь. Довести массу до кипения (в то же время сахар должен полностью раствориться) и сразу снять с плиты. Обязательно оставить, чтобы масса остыла.

3. После полного охлаждения еще раз поставить кастрюлю на огонь и варить примерно 20 минут до загустения.

4. Горячее варенье выложить в стерильную банку и закатать стерильной крышкой. Оставить при комнатной температуре до полного охлаждения, после чего хранить в холодном месте. Готово!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: