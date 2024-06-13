Сейчас идет сезон абрикосов. Они продаются по доступной цене, а значит, являются одними из самых популярных сегодня фруктов. Поэтому следует иметь на вооружении много интересных рецептов с использованием абрикосов.

Фудблогер Лиза Глинская рассказала рецепт приготовления абрикосового пирога с творожной начинкой, который очень легко воплотить в жизнь. В Instagram она также отметила, что в этом рецепте можно использовать сливы.

Ингредиенты для песочной крошки

Мука – 50 гр

Сахар – 30 гр

Сливочное масло 62% – 30 гр

Соль

Ингредиенты для теста

Сливочное масло 62% – 100 гр

Яйца – 100 гр

Мука – 100 гр

Разрыхлитель – 5 гр

Сахар – 80 гр

Ванильный сахар – по вкусу

Ингредиенты для творожной начинки

Сыр – 350 гр

Яйца – 2 шт

Сметана 10-15% – 150 гр

Сахар – 80 гр

Абрикосы – 350 гр

Способ приготовления

1. Готовим крошку. Смешиваем муку, сахар, соль.

2. Добавляем холодное сливочное масло, делаем песочную крошку. Ставим в морозильную камеру.

3. Готовим тесто. Взбиваем мягкое сливочное масло, добавляем сахар и ванильный сахар, перемешиваем.

4. Добавляем яйца комнатной температуры. Перемешиваем.

5. Перемешиваем муку с разрыхлителем. Добавляем и перемешиваем в однородную консистенцию.

6. Готовим творожную начинку. Смешиваем все ингредиенты и взбиваем до однородной смеси.

7. Берем форму, диаметром 20-22 см. На дно пергамента, стороны формы смазываем сливочным маслом.

8. Выкладываем тесто и разравниваем его. Выкладываем творожную начинку. И дальше половинки абрикосов. Посыпаем песочной крошкой.

9. Отправляем в разогретую духовку. Выпекаем при температуре 170 градусов, 45-50 минут.

10. Оставляем на 2-3 часа до охлаждения.

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