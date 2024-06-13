Абрикосовый пирог с творожной начинкой: когда уже не знаешь, куда девать сезонные фрукты
Сейчас идет сезон абрикосов. Они продаются по доступной цене, а значит, являются одними из самых популярных сегодня фруктов. Поэтому следует иметь на вооружении много интересных рецептов с использованием абрикосов.
Фудблогер Лиза Глинская рассказала рецепт приготовления абрикосового пирога с творожной начинкой, который очень легко воплотить в жизнь. В Instagram она также отметила, что в этом рецепте можно использовать сливы.
Ингредиенты для песочной крошки
- Мука – 50 гр
- Сахар – 30 гр
- Сливочное масло 62% – 30 гр
- Соль
Ингредиенты для теста
- Сливочное масло 62% – 100 гр
- Яйца – 100 гр
- Мука – 100 гр
- Разрыхлитель – 5 гр
- Сахар – 80 гр
- Ванильный сахар – по вкусу
Ингредиенты для творожной начинки
- Сыр – 350 гр
- Яйца – 2 шт
- Сметана 10-15% – 150 гр
- Сахар – 80 гр
- Абрикосы – 350 гр
Способ приготовления
1. Готовим крошку. Смешиваем муку, сахар, соль.
2. Добавляем холодное сливочное масло, делаем песочную крошку. Ставим в морозильную камеру.
3. Готовим тесто. Взбиваем мягкое сливочное масло, добавляем сахар и ванильный сахар, перемешиваем.
4. Добавляем яйца комнатной температуры. Перемешиваем.
5. Перемешиваем муку с разрыхлителем. Добавляем и перемешиваем в однородную консистенцию.
6. Готовим творожную начинку. Смешиваем все ингредиенты и взбиваем до однородной смеси.
7. Берем форму, диаметром 20-22 см. На дно пергамента, стороны формы смазываем сливочным маслом.
8. Выкладываем тесто и разравниваем его. Выкладываем творожную начинку. И дальше половинки абрикосов. Посыпаем песочной крошкой.
9. Отправляем в разогретую духовку. Выпекаем при температуре 170 градусов, 45-50 минут.
10. Оставляем на 2-3 часа до охлаждения.
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