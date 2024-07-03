Абрикосовый желейный десерт, который не нужно выпекать: просто тает во рту
Сезонные сочные абрикосы – это отличная основа для приготовления легкого желейного десерта. Фрукты отлично сочетаются с нежной ванильной массой. Десерт хорошо застывает в холодильнике и его можно нарезать на порционные кусочки.
Идея приготовления абрикосового желейного десерта опубликована на странице фудблогерки Наталии с ником smak nata в Instagram. Выпекать ничего не придется.
Ингредиенты для ванильного желе.
- сметана 20% – 300 г
- сахар – 50 г
- ванилин
- желатин – 10 г
- вода для желатина – 60 г
Абрикосовое пюре:
- абрикосы – 350 г
- сахар – 35 г
- лимонный сок – 15 г
- цедра 1 лимона
Ингредиенты для абрикосового желе:
- абрикосовое пюре – 350 г
- желатин – 12 г
- вода для желатина – 70 г
Способ приготовления:
1. После заливки каждого слоя убирайте в холодильник для застывания. Ванильная и абрикосовая массы готовятся сразу на все слои. Если застынут – немного подогреть перед заливкой, постоянно помешивая венчиком.
Способ приготовления ванильного мусса:
1. Желатин замочить в прохладной воде на 15 минут. Или готовить по инструкции.
2. Сметану смешать с сахаром и ванилином. Влить растворенный желатин, перемешать. Разделить массу на две части. Вылить в форму одну часть. Поставить в холодильник.
Способ приготовления абрикосового пюре:
1. Абрикосы нарезать на дольки. Выложить в сковороду. Всыпать сахар, влить лимонный сок.
2. Готовить к мягкости примерно 5 минут.
3. Добавить цедру лимона, перемешать. Выложить в емкость, пробить блендером до однородности. По желанию можно протереть сквозь сито.
Способ приготовления абрикосового желе.
1. Желатин замочить в прохладной воде на 15 мин. Нагреть и вылить в пюре, перемешать. Разделить массу на две части. Вылить в форму одну часть. Поставить в холодильник.
Формируем десерт:
1. В форму влить вторую часть ванильной массы и убрать в холодильник.
2. В форму влить вторую часть абрикосовой массы и убрать в холодильник для стабилизации не менее 4 часов.
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