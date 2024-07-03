Сезонные сочные абрикосы – это отличная основа для приготовления легкого желейного десерта. Фрукты отлично сочетаются с нежной ванильной массой. Десерт хорошо застывает в холодильнике и его можно нарезать на порционные кусочки.

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Идея приготовления абрикосового желейного десерта опубликована на странице фудблогерки Наталии с ником smak nata в Instagram. Выпекать ничего не придется.

Ингредиенты для ванильного желе.

сметана 20% – 300 г

сахар – 50 г

ванилин

желатин – 10 г

вода для желатина – 60 г

Абрикосовое пюре:

абрикосы – 350 г

сахар – 35 г

лимонный сок – 15 г

цедра 1 лимона

Ингредиенты для абрикосового желе:

абрикосовое пюре – 350 г

желатин – 12 г

вода для желатина – 70 г

Способ приготовления:

1. После заливки каждого слоя убирайте в холодильник для застывания. Ванильная и абрикосовая массы готовятся сразу на все слои. Если застынут – немного подогреть перед заливкой, постоянно помешивая венчиком.

Способ приготовления ванильного мусса:

1. Желатин замочить в прохладной воде на 15 минут. Или готовить по инструкции.

2. Сметану смешать с сахаром и ванилином. Влить растворенный желатин, перемешать. Разделить массу на две части. Вылить в форму одну часть. Поставить в холодильник.

Способ приготовления абрикосового пюре:

1. Абрикосы нарезать на дольки. Выложить в сковороду. Всыпать сахар, влить лимонный сок.

2. Готовить к мягкости примерно 5 минут.

3. Добавить цедру лимона, перемешать. Выложить в емкость, пробить блендером до однородности. По желанию можно протереть сквозь сито.

Способ приготовления абрикосового желе.

1. Желатин замочить в прохладной воде на 15 мин. Нагреть и вылить в пюре, перемешать. Разделить массу на две части. Вылить в форму одну часть. Поставить в холодильник.

Формируем десерт:

1. В форму влить вторую часть ванильной массы и убрать в холодильник.

2. В форму влить вторую часть абрикосовой массы и убрать в холодильник для стабилизации не менее 4 часов.

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