Если у вас появилось желание приготовить необычное и невероятно вкусное, советуем обратить внимание не на этот рецепт. Запеченные на гриле абрикосы с медом и сыром с голубой плесенью, подаваемые на хрустящем хлебе, просто сводят с ума.

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Фудблогер Владимир Ярославский в Instagram рассказал, как приготовить это необычное блюдо. В результате получится изящная и элегантная закуска.

Ингредиенты

Абрикосы

Сыр "Дор блю"

Мед

Бальзамический уксус

Тимьян

Крем-творог

Ароматные травы

Способ приготовления

1.Поджариваем хлеб на гриле до хрустящей корочки.

2.Абрикосы освобождаем от косточек, добавляем немного бальзамического уксуса и мед. По желанию можно добавить чабрец.

3. На половинки абрикосов добавляем творог "Дор блю".

4. Выкладываем абрикосы на гриль и жарим пока не расплавится сыр.

5. Крем сыр смешиваем с оливковым маслом и ароматными травами. Образованной смесью машем поджаренный хлеб.

6. Выкладываем сверху абрикосы и поливаем медом.

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