Абрикосы на гриле: подаются с сыром и медом на хрустящем хлебе.
Если у вас появилось желание приготовить необычное и невероятно вкусное, советуем обратить внимание не на этот рецепт. Запеченные на гриле абрикосы с медом и сыром с голубой плесенью, подаваемые на хрустящем хлебе, просто сводят с ума.
Фудблогер Владимир Ярославский в Instagram рассказал, как приготовить это необычное блюдо. В результате получится изящная и элегантная закуска.
Ингредиенты
- Абрикосы
- Сыр "Дор блю"
- Мед
- Бальзамический уксус
- Тимьян
- Крем-творог
- Ароматные травы
Способ приготовления
1.Поджариваем хлеб на гриле до хрустящей корочки.
2.Абрикосы освобождаем от косточек, добавляем немного бальзамического уксуса и мед. По желанию можно добавить чабрец.
3. На половинки абрикосов добавляем творог "Дор блю".
4. Выкладываем абрикосы на гриль и жарим пока не расплавится сыр.
5. Крем сыр смешиваем с оливковым маслом и ароматными травами. Образованной смесью машем поджаренный хлеб.
6. Выкладываем сверху абрикосы и поливаем медом.
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