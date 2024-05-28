Адана-кебаб: как правильно приготовить сытное мясное блюдо, которое вкуснее, чем шашлык
Адана-кебаб готовят исключительно из мяса овец — желательно из ягнятины, выращенной в естественных условиях на открытых пастбищах. Фарш для адана-кебаба нужно измельчать вручную, никаких мясорубок и блендеров. Кроме бараньего фарша в состав адана-кебаба входит курдюк (бараний жир), соль и перец чили в хлопьях.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного адама-кебаб из мяса, с острым перцем, зеленью и луком.
Ингредиенты:
- Мясо – 400 г
- Острый красный перец – 1 шт.
- Перец Капи (или болгарский) – 1 шт.
- Лук – 2 шт.
- Помидора – 2 шт.
- Петрушка
- Паприка, черный перец, соль
- Лаваш
- Сумах (сумак) – по желанию
Способ приготовления:
1. Измельчите все овощи (1 острый перец, 1 сладкий перец, 0,5 помидорки и 0,5 луковицы) с помощью ножа или блендера. Нарежьте несколько веточек петрушки и добавляем к овощам.
2. Мясо пропустите через мясорубку, но лучше порубите мелко ножом. Добавьте измельченные овощами и специи. Тщательно отбейте мясо несколько минут, чтобы фарш стал однородной массой. Благодаря этому кебаб при приготовлении на распадется.
3. Разделите фарш на 4 одинаковых шарика. Поочередно нанизывайте его на шпажки, формируя кебабы.
4. Готовьте в духовке при 200°С 30 минут (по 15 с каждой стороны), или на углях.
Подавайте с овощным салатом и лавашом!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: