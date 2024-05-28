Адана-кебаб готовят исключительно из мяса овец — желательно из ягнятины, выращенной в естественных условиях на открытых пастбищах. Фарш для адана-кебаба нужно измельчать вручную, никаких мясорубок и блендеров. Кроме бараньего фарша в состав адана-кебаба входит курдюк (бараний жир), соль и перец чили в хлопьях.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного адама-кебаб из мяса, с острым перцем, зеленью и луком.

Ингредиенты:

Мясо – 400 г

Острый красный перец – 1 шт.

Перец Капи (или болгарский) – 1 шт.

Лук – 2 шт.

Помидора – 2 шт.

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Петрушка

Паприка, черный перец, соль

Лаваш

Сумах (сумак) – по желанию

Способ приготовления:

1. Измельчите все овощи (1 острый перец, 1 сладкий перец, 0,5 помидорки и 0,5 луковицы) с помощью ножа или блендера. Нарежьте несколько веточек петрушки и добавляем к овощам.

2. Мясо пропустите через мясорубку, но лучше порубите мелко ножом. Добавьте измельченные овощами и специи. Тщательно отбейте мясо несколько минут, чтобы фарш стал однородной массой. Благодаря этому кебаб при приготовлении на распадется.

3. Разделите фарш на 4 одинаковых шарика. Поочередно нанизывайте его на шпажки, формируя кебабы.

4. Готовьте в духовке при 200°С 30 минут (по 15 с каждой стороны), или на углях.

Подавайте с овощным салатом и лавашом!

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