Адана-кебаб: как правильно приготовить сытное мясное блюдо, которое вкуснее, чем шашлык

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Адана-кебаб: как правильно приготовить сытное мясное блюдо, которое вкуснее, чем шашлык

Адана-кебаб готовят исключительно из мяса овец — желательно из ягнятины, выращенной в естественных условиях на открытых пастбищах. Фарш для адана-кебаба нужно измельчать вручную, никаких мясорубок и блендеров. Кроме бараньего фарша в состав адана-кебаба входит курдюк (бараний жир), соль и перец чили в хлопьях.

Из какого мяса готовить адана-кебаб

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного адама-кебаб из мяса, с острым перцем, зеленью и луком.

Ингредиенты: 

  • Мясо – 400 г
  • Острый красный перец – 1 шт.
  • Перец Капи (или болгарский) – 1 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Помидора – 2 шт. 
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  • Петрушка
  • Паприка, черный перец, соль
  • Лаваш
  • Сумах (сумак) – по желанию

Способ приготовления: 

1. Измельчите все овощи (1 острый перец, 1 сладкий перец, 0,5 помидорки и 0,5 луковицы) с помощью ножа или блендера. Нарежьте несколько веточек петрушки и добавляем к овощам.

Измельченные овощи

2. Мясо пропустите через мясорубку, но лучше порубите мелко ножом. Добавьте измельченные овощами и специи. Тщательно отбейте мясо несколько минут, чтобы фарш стал однородной массой. Благодаря этому кебаб при приготовлении на распадется.

Готовый фарш с овощами

3. Разделите фарш на 4 одинаковых шарика. Поочередно нанизывайте его на шпажки, формируя кебабы. 

Как правильно приготовить мясное блюдо

4. Готовьте в духовке при  200°С 30 минут (по 15 с каждой стороны), или на углях. 

Приготовление блюда

Подавайте с овощным салатом и лавашом! 

Готовое блюдо

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