Аджика из сладкого перца: рецепт вкусного соуса к мясу
Аджику можно готовить из помидоров, а также сладкого перца. Для пикантности добавьте чеснок, специи, а также горький перец.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной аджики из сладкого перца, с чесноком и томатной пастой.
Ингредиенты:
- 3 кг перца
- 600 г томатной пасты
- 500 г уксуса
- 400 г сахара
- 1 ст.л соли
- 6-8 шт горького перца ( жгучего)
- 4 головки чеснока
- 500 г масла
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты пропустите через мясорубку.
2. Переложите в кастрюлю, добавьте специи и томатную пасту, растительное масла не добавляйте, варите аджику 1 час.
3. Затем добавьте растительное масло и варите еще 10 минут.
4. Разлейте горячим в банки и стерилизуйте 15 минут.
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