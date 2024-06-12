Аджику можно готовить из помидоров, а также сладкого перца. Для пикантности добавьте чеснок, специи, а также горький перец.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной аджики из сладкого перца, с чесноком и томатной пастой.

Ингредиенты:

3 кг перца

600 г томатной пасты

500 г уксуса

400 г сахара

1 ст.л соли

6-8 шт горького перца ( жгучего)

4 головки чеснока

500 г масла

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты пропустите через мясорубку.

2. Переложите в кастрюлю, добавьте специи и томатную пасту, растительное масла не добавляйте, варите аджику 1 час.

3. Затем добавьте растительное масло и варите еще 10 минут.

4. Разлейте горячим в банки и стерилизуйте 15 минут.

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