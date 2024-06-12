Аджика из сладкого перца: рецепт вкусного соуса к мясу

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт соуса

Аджику можно готовить из помидоров, а также сладкого перца. Для пикантности добавьте чеснок, специи, а также горький перец.

Из чего приготовить аджику

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной аджики из сладкого перца, с чесноком и томатной пастой. 

Рецепт аджики

Ингредиенты: 

  • 3 кг перца
  • 600 г томатной пасты
  • 500 г уксуса
  • 400 г сахара
  • 1 ст.л соли
  • 6-8 шт горького перца ( жгучего)
  • 4 головки чеснока
  • 500 г масла

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты пропустите через мясорубку.

2. Переложите в кастрюлю, добавьте специи и томатную пасту, растительное масла не добавляйте, варите аджику 1 час.

Перец для приготовления соуса

3. Затем добавьте растительное масло и варите еще 10 минут.

4. Разлейте горячим в банки и стерилизуйте 15 минут.

Готовый соус

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