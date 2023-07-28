Аджика из зеленых помидоров на зиму: делимся рецептом оригинального соуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт аджики

Из зеленых помидоров можно приготовить салаты на зиму, а также соусы, острую аджику. Для того, чтобы аджика была вкусной, острой, добавьте лук, чеснок, болгарский перец.

Что приготовить из зеленых помидоров на зиму

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной аджики из зеленых помидоров, с яблоками и сладким перцем. 

Ингредиенты:

  • зеленые помидоры – 850 г
  • яблоки – 2 шт. 
  • болгарский перец – 2 шт.
  • острый перец – 1 шт.
  • лук – 1 шт. 
  • чеснок – 1 головка 
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  • сахар – 2 ст. л.
  • соль – 1 ст. л.
  • масло растительное – 120 мл
  • уксус 9% – 1 ч. л.
  • базилик – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Из перца удалите семена, из яблок сердцевину. Нарежьте средними кусочками вместе с помидорами, острым перцем, луком и чесноком. Переложите овощи и яблоки в блендер и измельчите.

Зеленые помидоры для аджики

2. В кастрюлю налейте масло, выложите овощи, добавьте соль, сахар и уксус, варите примерно 30 минут на небольшом огне постоянно помешивайте.

Приготовление аджики

3. За пару минут до готовности добавьте базилик, перемешайте, разлейте по банкам и законсервируйте. 

Готовая аджика

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