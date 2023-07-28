Из зеленых помидоров можно приготовить салаты на зиму, а также соусы, острую аджику. Для того, чтобы аджика была вкусной, острой, добавьте лук, чеснок, болгарский перец.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной аджики из зеленых помидоров, с яблоками и сладким перцем.

Ингредиенты:

зеленые помидоры – 850 г

яблоки – 2 шт.

болгарский перец – 2 шт.

острый перец – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 1 головка

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сахар – 2 ст. л.

соль – 1 ст. л.

масло растительное – 120 мл

уксус 9% – 1 ч. л.

базилик – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Из перца удалите семена, из яблок сердцевину. Нарежьте средними кусочками вместе с помидорами, острым перцем, луком и чесноком. Переложите овощи и яблоки в блендер и измельчите.

2. В кастрюлю налейте масло, выложите овощи, добавьте соль, сахар и уксус, варите примерно 30 минут на небольшом огне постоянно помешивайте.

3. За пару минут до готовности добавьте базилик, перемешайте, разлейте по банкам и законсервируйте.

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