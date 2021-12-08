Идеальный бисквит с шоколадом по рецепту Александра Педана
Чтобы приготовить вкусный и пышный бисквит – нужно приложишь максимум усилий, ведь он почти всегда получается не таким воздушным и легким, как хотелось бы. У каждой хозяйки есть свои секреты и особенный рецепт приготовления вкусного бисквита.
Телеведущий Александр Педан поделился в Instagram рецептом идеального бисквита с шоколадом, который и вы с легкостью приготовите дома, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
мука – 120 г
сахар – 150 г
ванильный сахар – 1 ч. л.
крахмал – 25 г
сливки – 80 г
яйца – 5 шт.
черный шоколад – 1 плитка
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром, чтобы получилась пышная масса.
2. Просейте муку и добавьте вместе с крахмалом туда же и очень аккуратно перемешайте, чтоб масса не упала.
3. Форму застелите пергаментом и вылейте готовое тесто, обязательно накройте его фольгой и отправьте в духовку на 40 минут при 180 С.
4. Шоколад растопите на водяной бане, добавьте сливки и хорошо перемешайте.
5. Готовый бисквит залейте шоколадом и дайте настояться.
Украсить вкусный торт можно фруктами, ягодами, сливками, джемом – на ваш вкус.
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