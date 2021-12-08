Идеальный бисквит с шоколадом по рецепту Александра Педана

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Александр Педан поделился рецептом шоколадного бисквита

Чтобы приготовить вкусный и пышный бисквит – нужно приложишь максимум усилий, ведь он почти всегда получается не таким воздушным и легким, как хотелось бы. У каждой хозяйки есть свои секреты и особенный рецепт приготовления вкусного бисквита.

Телеведущий Александр Педан поделился в Instagram рецептом идеального бисквита с шоколадом, который и вы с легкостью приготовите дома, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

Ингредиенты для торта

  • мука – 120 г

  • сахар – 150 г

Видео дня

  • ванильный сахар – 1 ч. л.

  • крахмал – 25 г

Шоколад для глазури

  • сливки – 80 г

  • яйца – 5 шт.

  • черный шоколад – 1 плитка

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром, чтобы получилась пышная масса.

Приготовление бисквита

2. Просейте муку и добавьте вместе с крахмалом туда же и очень аккуратно перемешайте, чтоб масса не упала.

3. Форму застелите пергаментом и вылейте готовое тесто, обязательно накройте его фольгой и отправьте в духовку на 40 минут при 180 С.

Выпекать бисквит нужно 40 минут

4. Шоколад растопите на водяной бане, добавьте сливки и хорошо перемешайте.

Шоколадный торт

5. Готовый бисквит залейте шоколадом и дайте настояться.

Украсить бисквит можно ягодами и фокусами

Украсить вкусный торт можно фруктами, ягодами, сливками, джемом – на ваш вкус.

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