Идеальный бисквит с шоколадом по рецепту Александра Педана

Чтобы приготовить вкусный и пышный бисквит – нужно приложишь максимум усилий, ведь он почти всегда получается не таким воздушным и легким, как хотелось бы. У каждой хозяйки есть свои секреты и особенный рецепт приготовления вкусного бисквита.

Телеведущий Александр Педан поделился в Instagram рецептом идеального бисквита с шоколадом, который и вы с легкостью приготовите дома, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

мука – 120 г

сахар – 150 г

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ванильный сахар – 1 ч. л.

крахмал – 25 г

сливки – 80 г

яйца – 5 шт.

черный шоколад – 1 плитка

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром, чтобы получилась пышная масса.

2. Просейте муку и добавьте вместе с крахмалом туда же и очень аккуратно перемешайте, чтоб масса не упала.

3. Форму застелите пергаментом и вылейте готовое тесто, обязательно накройте его фольгой и отправьте в духовку на 40 минут при 180 С.

4. Шоколад растопите на водяной бане, добавьте сливки и хорошо перемешайте.

5. Готовый бисквит залейте шоколадом и дайте настояться.

Украсить вкусный торт можно фруктами, ягодами, сливками, джемом – на ваш вкус.

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