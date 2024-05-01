Александрийская паска, проверенная годами: ее выпекают поколения
Александрийская паска – это именно та классическая пасхальная выпечка, которую вы точно ели на семейных застольях. Ее выпекала бабушка и мама. Опара на молоке готовится с вечера, а чтобы тесто поднялось – в доме должна быть сплошная тишина.
Идея приготовления классической александрийской паски опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Обязательно добавьте много изюма и сухофруктов.
Ингредиенты для опары (ее нужно готовить с вечера):
- молоко 2,5% – 250 мл.
- сахар – 100 г
- дрожжи – 40 г
- желтки – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- масло 82% – 180 г
Способ приготовления опары:
1. Смешать молоко, сахар, дрожжи.
2. Взбить миксером яйца и желтки до пышной массы.
3. Добавить масло комнатной температуры, еще раз взбить до однородности.
4. Влить в молочно-дрожжевую смесь.
5. Перемешать и оставить на ночь при комнатной температуре (10-12 часов).
6. Масло отделится и всплывет сверху, так должно быть. Не волнуйтесь – за ночь молоко не прокиснет и яйца не испортятся.
Ингредиенты для теста:
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 20 г
- цедра лимона и апельсина
- соль – 0,5 ч.л.
- коньяк – 1 ст.л.
- мука – 700 г
- изюм (цукаты) – 150 г
Способ приготовления:
1. Сахар растереть с цедрой лимона и апельсина, добавить в опару.
2. Также добавить соль, ванильный сахар, коньяк, всю муку и замесить липкое тесто.
3. Муку лучше не подсыпать. Можно вымешивать в комбайне, насадкой крюк или ложкой.
4. Добавить промытый (сухой) изюм, перемешать и оставить подрастать на 2 часа.
5. Сформировать шарики и поместить в формы для пасочек, заполнив 1/3.
6. Оставить на 1,5 часа подрасти в теплом месте, можно в выключенной духовке.
7. Когда куличи подрастут почти до верха, выпекать в разогретой предварительно духовке при температуре 160 градусов около 40 минут.
8. Время выпечки может изменяться – ориентируйтесь по духовке и по размеру форм.
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