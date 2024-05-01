Александрийская паска – это именно та классическая пасхальная выпечка, которую вы точно ели на семейных застольях. Ее выпекала бабушка и мама. Опара на молоке готовится с вечера, а чтобы тесто поднялось – в доме должна быть сплошная тишина.

Идея приготовления классической александрийской паски опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Обязательно добавьте много изюма и сухофруктов.

Ингредиенты для опары (ее нужно готовить с вечера):

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молоко 2,5% – 250 мл.

сахар – 100 г

дрожжи – 40 г

желтки – 2 шт.

яйца – 2 шт.

масло 82% – 180 г

Способ приготовления опары:

1. Смешать молоко, сахар, дрожжи.

2. Взбить миксером яйца и желтки до пышной массы.

3. Добавить масло комнатной температуры, еще раз взбить до однородности.

4. Влить в молочно-дрожжевую смесь.

5. Перемешать и оставить на ночь при комнатной температуре (10-12 часов).

6. Масло отделится и всплывет сверху, так должно быть. Не волнуйтесь – за ночь молоко не прокиснет и яйца не испортятся.

Ингредиенты для теста:

сахар – 100 г

ванильный сахар – 20 г

цедра лимона и апельсина

соль – 0,5 ч.л.

коньяк – 1 ст.л.

мука – 700 г

изюм (цукаты) – 150 г

Способ приготовления:

1. Сахар растереть с цедрой лимона и апельсина, добавить в опару.

2. Также добавить соль, ванильный сахар, коньяк, всю муку и замесить липкое тесто.

3. Муку лучше не подсыпать. Можно вымешивать в комбайне, насадкой крюк или ложкой.

4. Добавить промытый (сухой) изюм, перемешать и оставить подрастать на 2 часа.

5. Сформировать шарики и поместить в формы для пасочек, заполнив 1/3.

6. Оставить на 1,5 часа подрасти в теплом месте, можно в выключенной духовке.

7. Когда куличи подрастут почти до верха, выпекать в разогретой предварительно духовке при температуре 160 градусов около 40 минут.

8. Время выпечки может изменяться – ориентируйтесь по духовке и по размеру форм.

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